Hayranları yıllardır inzivada olan efsane oyuncunun yolunu gözlüyor… 90 yaşında gizlice geri dönme planları yapıyor

Ancak uzun süredir sanki inzivaya çekilmiş gibi yaşıyor ve bazen yıllarca tek bir fotoğrafı bile ortaya çıkmıyor.

Hollywood efsanesi Jack Nicholson yakın zaman önce 89. yaş gününü kutladı ve kızının paylaştığı fotoğraf sayesinde yıllardır ondan zor haber alan hayranlarıyla bir nevi hasret gidermiş oldu.

Ortalarda gözükmeyen, çok uzun zamandır hiçbir filmde de rol almayan Jack Nicholson aslında emekli olmadı. Yani kendisi “Ben artık oyunculuğu bıraktım” demedi. Hal böyle olunca onu bir kez daha olsun beyazperdede görmek isteyen hayranları da umutla böyle bir haber bekledi.

Şimdi Hollywood’dan yayılan dedikodulara göre efsane oyuncu gerçekten de en az bir kez daha beyazperdede önemli rol daha üstlenmek ve yıllardır ayrı kaldığı mesleğine geri dönmek istiyor.

Nicholson’ı yakından tanıyan kaynaklar basına "Eski Hollywood menajerlerinin ve arkadaşlarının çoğu, son bir kez daha büyük bir başarı için başka bir projeyi kabul etmesi için onu ikna etmeye çalışıyor" diye konuşuyorlar.

Usta aktör son olarak 2010’da Reese Witherspoon ile birlikte rol aldığı romantik komedi 'How Do You Know' filminde rol almıştı. 16 yıldır filmlerde oynamadığı gibi evinden bile neredeyse hiç çıkmayan Jack Nicholson için sık sık sağlığının bozulduğu söylentileri ayyuka çıkıyor.

Jack Nicholson’ın Hollywood’daki eski dostlarından gelen senaryoları okuduğu ve onu bu yaşında çok zorlamayacak çekim şartları sağlayabilecek bir filmde oynamaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Jack Nicholson evinden çok çıkmadan yaşamını sürdürmeye devam ederken 5 farklı kadından doğan 6 çocuğu onu yalnız bırakmıyor.

Sağlığının yaşına göre iyi olduğunu söyleyen çocukları özellikle de kızı Lorraine senede bir bile olsa babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Jack Nicholson’ın en sık görüştüğü çocuklarından biri de kendisine ikizi kadar benzeyen oğlu Ray Nicholson.

Baba oğul ara sıra NBA maçlarını izlemeye birlikte gidiyorlar. Ray Nicholson da hem babasına olan benzerliği hem de yeteneğiyle Hollywood’da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.