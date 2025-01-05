Hayranları sağlığından endişe ediyordu… Efsane oyuncu kızının yanında ortaya çıktı

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Sayısız ödülün yanı sıra 3 kez Oscar kazanarak da adını sinema tarihine yazdıran 87 yaşındaki usta oyuncu münzevi bir hayat yaşıyor ve çok nadir olarak görüntü veriyor.

UZUN ZAMAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Büyük bir basketbol taraftarı olan Jack Nicholson en son Mayıs 2023'te Los Angeles Lakers maçında oğlu Ray’le birlikte görülmüş, sonra bir kez daha ortadan kaybolmuştu.

Artık pek insan içine çıkmayan Jack Nicholson en son oğluyla birlikte objektiflere yakalandığında takvimler Mayıs 2023'ü gösteriyordu

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Oldukça kilo aldığı görülen yıldız ismin hayranları onun Alzheimer’a yakalanmış olabileceğinden endişeleniyordu.

Evinden hiç dışarı çıkmadan yaşamaya başlayan bu yüzden de sağlığı endişe konusu olan efsane isim sonunda kızının sosyal medya paylaşımında göründü.

Jack Nicholson bir buçuk yıl sonra kızının Instagram gönderisinde ortaya çıktı

SON HALİNİ KIZI PAYLAŞTI

Kendisi gibi oyunculuk yapan kızı Lorraine Nicholson, 2024 yılında çekilmiş fotoğraflarıyla yılın özetini paylaştığı bir Instagram gönderisinde babasıyla kucaklaştıkları bir poza da yer verdi.

Jack Nicholson kızıyla verdiği pozda, bir buçuk yıl önceki haline göre çok daha dinç, zayıflamış ve sağlıklı görünüyordu.

Jack Nicholson 50 yılı aşkın kariyeri boyunca üç kez Oscar kazanmayı başardı

Böylece son filmini 2010’da çeken ve sonra gözden kaybolan efsane aktörü uzun süre sonra gören hayranlarının da deyim yerindeyse yüreğine su serpildi.

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EN ÇOK KÜÇÜK KIZI VE OĞLUYLA GÖRÜŞÜYOR

Jack Nicholson’ın kızı Lorraine ve küçük kardeşi Ray, Rebecca Broussard’la olan ilişkisinden doğan çocukları. Ve görünen o ki babalarıyla en çok görüşebilenler de onlar.

Babasına ikizi kadar benzeyen Ray Nicholson da onun izinden gidip oyuncu oldu. Bu yıl rol aldığı Smile 2 filmindeki performansı beğenilen Ray Nicholson filmdeki görüntüsüyle Jack Nicholson’ın efsane filmi The Shining’deki haline çok benzetildi.

Ray Nicholson babasına olan benzerliği hakkında konuşurken “Annem, ’Ray, sen çok güzel bir çocuktun ama sonra babana benzemeye başladın' diyor” dediğini söyleyerek şaka yapmıştı.

Bababsına benzerliğiyle dikkat çeken Ray Nicholson da adını oyuncu olarak duyurdu

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33 yaşındaki genç yıldız babasıyla oyunculuk hakkında çok konuşmadıklarını ve kendi yolunu kendisi çizmeye çalıştığını “Sanırım onun sözlerine çok fazla takılıyorum. Kendi yolumu bulmamın benim için önemli olduğunu düşünüyorum” sözleriyle anlatmıştı.

Babası için "Ben dünyanın en şanslı çocuğuyum" diyen Ray Nicholson ona çok benzese de ne kadar farklı olduklarını da “Ben 1992'de doğdum, o ise 1937'de. Beni etkileyen şeylerin onu etkilemesi gerekmiyor. Açıkçası onu seviyorum. O benim ilham kaynağım. Her akşam onunla yemek yerdim. Onu inceledim, insan olmayı böyle öğrendim. Bu yüzden elbette birbirimize benzeyeceğiz” sözleriyle anlatmıştı. Farklı ilişkilerinden altı çocuğu olan efsane aktör en çok Lorraine ve Ray Nicholson'la görüşüyor

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FARKLI KADINLARDAN ALTI ÇOCUĞU OLDU

Nicholson'ın Lorraine ve Ray Nicholson’dan hariç ilk ve tek eşi Sandra Knight’tan 59 yaşında Jennifer Nicholson, Susan Anspach'tan Caleb Goddard, model Winnie Hollman'dan 42 yaşındaki Honey Hollman ve Jennie Gourin'den de Tessa Gourin adında dört çocuğu daha olduğu biliniyor.

Honey Hollman, yıllarca kendini Jack Nicholson’ın kızı sansa da 1999’da gerçek babasının aslında yapımcı Lou Adler olduğunu öğrenmişti. Ancak Honey Hollman, Nicholson’la baba-kız ilişkisini hiç kesmedi.

Jack Nicholson en uzun soluklu ilişkisini kendisi gibi efsane bir yıldız olan Anjelica Huston'la yaşamıştı... Ünlü aşıklar evlenmeseler de 1973'ten 1990'a kadar birlikteydi

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BİR KIZININ BABASI BAŞKA BİRİ ÇIKTI, EN KÜÇÜK ÇOCUĞUNU İSE KABUL ETMEDİ

Jack Nicholson Tessa Gourin’in babası olduğunu ise hiçbir zaman kabul etmedi ve onu çocukları arasında saymadı.

Nicholson babalık hakkında “Çocuklar hayatınıza başka hiçbir şekilde sahip olamayacağınız bir şey katıyor. Bir baba olarak her zaman oradayım. Onlara koşulsuz sevgi veriyorum” demiş ve kariyeri uğruna en büyük çocuğu olan kızı Jennifer Nicholson’la yeterince ilgilenemediği için ne kadar pişman olduğunu itiraf etmişti.