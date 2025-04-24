Hayran olduğu ünlü şarkıcı için dünya güzeli iki çocuk doğurmuştu... Yıllar sonra ilk kez sokaklarda

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Buna rağmen milyonların sevgilisi olan ünlü şarkıcıyla evlenip iki tane de çocuk dünyaya getirdi. Sonradan bu evlilik bitse de onun adı hiç unutulmadı.

Zaten ünlü şarkıcıdan dünyaya gelen iki çocuğu da dünya sahnesinde yıllardır ilgi topluyor.

Bu eski hemşire ve ünlü şarkıcının eski karısı geçtiğimiz hafta çıktığı gezintide görüntülendi. Aslında çok ileri yaşta olmamasına rağmen daha yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Bu sözünü ettiğimiz kişi Debbie Rowe.

Ya da başka türlü söylersek Pop Müziğin kralı Michael Jackson'ın eski karısı...

1996 ile 2000 arasında Jackson ile evli kalan Debbie Rowe, eski bir hemşire. Ünlü olmadığı halde o dönemin en gözde yıldızıyla evlenmesi de dünya çapında büyük bir olay olmuştu.

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YILLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Debbie Rowe geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ilk kez California'da görüntülendi. İki kez kanserle mücadele eden Rowe'un hastalığının yıpratıcı izlerini taşıyor olması gözlerden kaçmadı.

Çok kilo verdiği görülen Debbie Rowe, Michael Jackson sayesinde spot ışıkları altında geçirdiği yılların çok uzağında görülüyordu kısacası.

Michael Jackson ile evliliği o dönemde pek inandırıcı bulunmayan 66 yaşındaki Debbie Rowe, bir hemşire aslında.

Ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın vitiligo hastalığı nedeniyle gittiği dermatoloji kliniğinde çalışan Rowe, ünlü şarkıcıyla da orada tanıştı.

Debbie Rowe, özel hayatını kameraların uzağında yaşamayı tercih ediyor... Yıllar sonra ilk kez California'da objektiflere takıldı.





ONA YILLARDIR HAYRANDI... KENDİ İSTEĞİYLE İKİ TANE ÇOCUK DOĞURDU

Rowe, çok sıkı bir Jackson hayranıydı. O sırada Jackson da karısı Lisa Marie Presley'den asla çocuk sahibi olamayacağını öğrenmişti.

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Jackson'ın hayranı olan Debbie Rowe, Michael Jackson'a onun için çocuk doğurmayı teklif etti.

Lisa Marie Presley, sonradan Playboy dergisine verdiği röportajda bütün bunlar olup biterken Michael Jackson ile evliliklerini henüz bitmediğini söylemişti. Ama buna rağmen Debbie Rowe'un Jackson'a yıllardır hayran olduğunu biliyordu.

BİR DÜŞÜK YAPTI SONRA İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU

Debbe Rowe 1996 yılında hamile kalıp bir düşük yaptı. Aka hemen ardından aynı yıl bir kez daha hamile kaldı. Sonra da Jackson ve Rowe evlendi.

1997 yılında ilk çocukları Prince dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da kızları Haris doğdu.

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İkinci çocuğun doğumundan üz yıl sonra Michael Jackson ile Debbie Rowe boşandı. Rowe boşanırken 8 milyon dolar tazminat aldı.

Debbie Rowe, Michael Jakckson ile evliliğinden Prince ve Paris adında iki tane çocuk dünyaya getirdi.