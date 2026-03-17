‘Hayırsız’ evlat hançeri en derine sapladı… Belki de torunlarına bile hasret kalacak! ‘İnsan öz annesine bunu yapar mı!’

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük çocukları olan Brooklyn Beckham 2022’de ABD’nin sayılı zenginlerinden Nelson Peltz’in oyuncu kızı Nicola Peltz’le evlendiğinden beri ailesinden uzaklaşmaya başlamıştı.

Geçen sene kardeşi Romeo ile bir küslük yaşayan Brooklyn önce onunla olan bağlarını kopardı. İki kardeşin arasına bir gönül meselesi girmiş, Romeo geçmişte Brooklyn’le de sevgili olmuş bir isimle gönül macerası yaşayınca kardeşlerin arası bozulmuştu.

Herkes konunun burada kapanacağını düşünürken beklenmedik bir şey olmuş; Brooklyn Beckham sadece erkek kardeşiyle değil anne ve babasıyla olan bağını da koparmıştı. İlerleyen aylar boyunca David ve Victoria Beckham oğulları Brooklyn’le barışmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Ona mesajlar yollayan, sosyal medya paylaşımlarla barış çağrısı yapan Beckham’lar her seferinde elleri boş kalarak biraz daha üzüntüye gömülmüştü.

Brooklyn Beckham tüm bunlara kayıtsız kalarak “Benim ailem artık yalnızca karımdır” demiş, anne ve babasıyla barışmaya hiç niyeti olmadığını açıkça ortaya koymuştu.

Brooklyn Beckham görüşmediği annesi Victoria Beckham’a son darbeyi de geçtiğimiz gün vurdu. Ve İngiltere’de geçen pazar kutlanan anneler günü için kendi annesi Victoria’ya değil, kayınvalidesi Claudia Heffner Peltz'e bir tebrik mesajı yolladı.

Moda tasarımcısı ve eski Spice Girl üyesi Victoria Beckham (51) ve emekli futbol yıldızı David Beckham'ın (50) en büyük oğlu olan 26 yaşındaki Brooklyn, İngiltere'de Anneler Günü ile aynı güne denk gelen doğum gününde kayınvalidesi Claudia Heffner Peltz'i (71) öven bir Instagram paylaşımı yaptı.

Brooklyn Beckham, Anneler Günü'nde kayınvalidesini kutlarken onu görmezden gelerek ayrı yaşadığı annesi Victoria Beckham'a "şimdiye kadarki en yıkıcı darbeyi" vurduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Tanıyanlar Victoria Beckham’ın bu hareketi acı verici derecede kasıtlı bir küçümseme olarak gördüğünü söylüyor.

Paylaşımda Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz Beckham ve kayınvalidesi Claudia Peltz ile birlikte görülüyordu ve fotoğrafın altına övgü dolu bir yazı yazılmıştı. Ancak Beckham ailesi içindeki giderek büyüyen ve kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlığın ortasında, Victoria Beckham en büyük oğlundan bir kutlama mesajı almamıştı bile…

Brooklyn fotoğrafın yanına şöyle yazdı: "En iyi kayınvalideme mutlu yıllar. Seni çok seviyorum ve umarım en muhteşem günü geçirmişsindir."

Beckham ailesine yakın kaynaklar, paylaşımın zamanlamasının Victoria için özellikle acı verici olduğunu, çünkü aile içindeki gerilimlerin çözülmediğini söyledi.

"Victoria, Brooklyn'in Anneler Günü'ndeki bu ihmalini, aralarındaki çekişmede şimdiye kadar aldığı en acımasız ve yıkıcı darbe olarak görüyor. Bu, aileyle ilgili olması gereken bir andı ve o bunun yerine çok açık bir şekilde başka birini kutlamayı seçti."

Brooklyn kendi annesi hakkında sessiz kalırken, David Beckham eşi için bu günü özel kılmaya kararlıydı. Victoria'nın hamileliklerinden birindeki bir fotoğrafını paylaşan David Beckham şunları yazdı: "En muhteşem anneye mutlu Anneler Günü. Muhteşem çocuklarımız için bir annenin olması gereken her şekilde ilham kaynağısın. Seni çok seviyoruz ve yarattığımız aile için çok minnettarım. Özel bir Anneler Günü geçir çünkü bunu hak eden biri varsa o da sensin. Seni seviyorum."

Victoria yorumlarda sıcak bir şekilde yanıt vererek, "Hepinizi çok seviyorum" diye yazdı.

David ve Victoria Beckham’ın hayranları da gönderiyi Victoria'yı öven ve aile anlaşmazlığı devam ederken güçlü kalması için cesaretlendiren mesajlarla doldurdu.

Brooklyn'in 21 yaşındaki küçük kardeşi Cruz Beckham da annesine saygı duruşunda bulunarak sosyal medyada birlikte çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Bu Anneler Günü kutlaması “olayı” Brooklyn'in ebeveynlerine saldıran sosyal medya açıklamasından aylar sonra geldi.

Aile arasındaki bu bölünmeden bir süre sonra Brooklyn Beckham bir sosyal medya gönderisi paylaşmış ve anne babası David ve Victoria'yı kontrol ve manipülasyonla suçlamıştı.

Yıllar yılı ailesi tarafından kontrol altında tutulduğunu, her şeyine karışıldığını ve yönlendirildiğini söyleyen Brooklyn ailesinin eşi Nicola’ya da kötü davrandığını, onu sevmediklerini ve kabullenmediklerini iddia ediyordu.

"Eşim ve ben imaj, basın veya manipülasyonla şekillenen bir hayat istemiyoruz. Tek istediğimiz, kendimiz ve gelecekteki ailemiz için huzur, mahremiyet ve mutluluk." Diyen Brooklyn bu süreç boyunca eşinin milyarder ailesine giderek daha fazla yanaştı ve onların damadı gibi değil oğlu gibi davranmaya başlayarak kendi ailesini dışladı.

Aileye yakın bir kaynak, mesajdaki "gelecekteki aile" hakkındaki cümlenin, David ve Victoria'nın gelecekteki torunlarından mahrum kalabilecekleri yönünde bir uyarı olarak yorumlandığını söyledi.

"Bu cümle, Nicola ile çocukları olursa David ve Victoria'nın onlardan uzak tutulacağına dair acımasız bir uyarı olarak algılandı. Büyükbaba ve büyükanne olmak David ve Victoria için her zaman bir hayaldi ve bu cümle, kapının yüzüne çarpması gibi geldi."