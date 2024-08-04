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Hayırseverliği ödülü getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Sharon Stone#Golden Globe#Hollywood
Hayırseverliği ödülü getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Sharon Stone’a Bodrum’da düzenlenen gecede Golden Globe’un ilk kez ABD dışında verdiği ‘Uluslararası İkon Ödülü’ takdim edildi. Güçlü hayırseverlik çalışmaları da göz önüne alınarak bu ödüle layık görülen dünyaca ünlü sanatçı, “Ben Pensilvanya’da çok küçük bir kasabada büyüdüm. Türkiye gibi uzak ülkelere gitmeyi, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim” diye konuştu.

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‘Temel İçgüdü’ ve ‘Casino’ gibi sinemanın kült yapımlarıyla Hollywood’a damgasını vuran dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Altın Küre ‘Uluslararası İkon Ödülü’nü Bodrum Titanic Luxury Collection’da düzenlenen törenle aldı. Ödül öncesinde kırmızı halıda yürüyen Stone, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayırseverliği ödülü getirdi


TÜRKİYE’YE GELMEK
BENİM İÇİN HAYALDİ
66 yaşındaki Amerikalı yıldız “Daha önce bir kere Bodrum’a geldim. İstanbul’da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Ben Pensilvanya’da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik ışığı dahi yoktu, çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim” dedi.
Hayırseverliği ödülü getirdi


BEŞİKTAŞ FORMASI
GİYMEK ONURDU
Beşiktaş forması ile verdiği pozlar hakkında konuşan Stone, “Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Yeğenim Amerika’da futbol antrenörü. Aile olarak futbolu çok seviyoruz” dedi. Ünlü sanatçı röportajın ardından tören alanına geçti. Kerem Bürsin ve Büşra Pekin’in sunuculuğunu yaptığı ödül törenine Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Budayıcıoğlu, Nesrin Cavadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Hayırsever kimliği ve sinemaya katkılarıyla bu ödüle layık görülen Sharon Stone sahnedeki teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre’nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşların dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye’den başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı” dedi.
BÜYÜK
HEYECAN
DUYUYORUZ
Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne “Eşsiz Sharon Stone’u bu prestijli ödülün ilk sahibi olarak onurlandırmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sharon’un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim haline getirdi. Ayrıca bu ödülü, pek çok yaratıcı çalışmanın merkez üssü olan Türkiye’de başlattığımız için de mutluyuz” dedi.



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#Sharon Stone#Golden Globe#Hollywood

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