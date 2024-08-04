Hayırseverliği ödülü getirdi

‘Temel İçgüdü’ ve ‘Casino’ gibi sinemanın kült yapımlarıyla Hollywood’a damgasını vuran dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Altın Küre ‘Uluslararası İkon Ödülü’nü Bodrum Titanic Luxury Collection’da düzenlenen törenle aldı. Ödül öncesinde kırmızı halıda yürüyen Stone, gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜRKİYE’YE GELMEK BENİM İÇİN HAYALDİ
66 yaşındaki Amerikalı yıldız “Daha önce bir kere Bodrum’a geldim. İstanbul’da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Ben Pensilvanya’da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik
ışığı dahi yoktu, çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim” dedi.BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEK ONURDUBeşiktaş
forması ile verdiği pozlar hakkında konuşan Stone, “Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Yeğenim Amerika’da futbol antrenörü. Aile olarak futbolu çok seviyoruz” dedi. Ünlü sanatçı röportajın ardından tören alanına geçti. Kerem Bürsin ve Büşra Pekin’in sunuculuğunu yaptığı ödül törenine Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Budayıcıoğlu, Nesrin Cavadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Hayırsever kimliği ve sinemaya katkılarıyla bu ödüle layık görülen Sharon Stone sahnedeki teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre’nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşların dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye’den başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı” dedi.BÜYÜK HEYECANDUYUYORUZ
Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne “Eşsiz Sharon Stone’u bu prestijli ödülün ilk sahibi olarak onurlandırmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sharon’un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim
haline getirdi. Ayrıca bu ödülü, pek çok yaratıcı çalışmanın merkez üssü olan Türkiye’de başlattığımız için de mutluyuz” dedi.