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Haydut (Bandit) filmi konusu ve oyuncuları: Haydut filmi ne zaman çekildi, konusu nedir?

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#Haydut (Bandit)#Haydut Filmi#Haydut Konusu
Haydut (Bandit) filmi konusu ve oyuncuları: Haydut filmi ne zaman çekildi, konusu nedir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 16:47

Haydut filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz aylarında dizilerin sezon arası vermesiyle heyecanlı ve keyifli yapımlar da izleyici karşısına çıkıyor. Josh Duhamel ve Mel Gibson'ın başrolde yer aldığı Haydut (Bandit) filmi bu akşam ekranlarda olacak. Polisiye türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Allan Ungar oturuyor. Peki Haydut filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Haydut (Bandit) filmi oyuncuları...

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Haydut (Bandit) filmi yeniden ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 2022 yılında vizyone giren film Kanada nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr. ın gerçek hikayesini konu ediniyor.

HAYDUT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bandit, Kanada'nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr.'ın gerçek hikayesini konu ediyor. Robert, Michigan Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra Kanada'ya yerleşir ve yeni bir kimliğe bürünür. Fakat Robert, yeniden eski yaşantısına geri döner ve 63 banka ve kuyumcu soyar.

HAYDUT FİLMİ OYUNCULARI

Josh Duhamel
Elisha Cuthbert
Nestor Carbonell
Mel Gibson

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#Haydut (Bandit)#Haydut Filmi#Haydut Konusu

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