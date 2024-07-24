Haydut (Bandit) filmi konusu ve oyuncuları: Haydut filmi ne zaman çekildi, konusu nedir?

Haberin Devamı

Haydut (Bandit) filmi yeniden ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 2022 yılında vizyone giren film Kanada nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr. ın gerçek hikayesini konu ediniyor.

HAYDUT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bandit, Kanada'nın en büyük hırsızı haline gelen Amerikalı Gilbert Galvan Jr.'ın gerçek hikayesini konu ediyor. Robert, Michigan Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra Kanada'ya yerleşir ve yeni bir kimliğe bürünür. Fakat Robert, yeniden eski yaşantısına geri döner ve 63 banka ve kuyumcu soyar.

HAYDUT FİLMİ OYUNCULARI

Josh Duhamel

Elisha Cuthbert

Nestor Carbonell

Mel Gibson