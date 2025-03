İyi günlerinde ne çok hayranı ve seveni vardı... Ünlü oyuncu öldü, aylar içinde unutuldu... Sanki hiç yaşamamış gibi

Haberin Devamı

Yapıtlarının aslında ne kadar değerli olduğu onların ölümünden sonra fark edilen bu isimler, geride kalan mirasçılarına da yüklü miktarda para kazandırır.

Ama görünürlük üzerine kurulu olan sinema ya da televizyon dünyası hiç böyle değil... Özellikle de günümüzde.

Yaşarken etraflarından dostları, hayranları eksik olmayan bazı ünlüler hayata veda ettikten sonra çok kısa sürede unutulur gider.

Tıpkı bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmez yıldızlarından biri olan Shannen Doherty gibi.

SEKİZ AY İÇİNDE UNUTULDU

Gençlik yıllarında kamera karşısına geçtiği Beverly Hills 90210 başta olmak üzere birçok diziyle hafızalara kazınan Doherty, geçen yılın temmuz ayında henüz 53 yaşındayken hayata veda etti.

Uzun yıllar kanserle mücadele eden Shannen Doherty, bunu da sosyal medya sayfasından takipçileriyle sık sık paylaştı.

Beynindeki tümörün alınması için ameliyattayken, o sırada evli olduğu kocası Kurt Iswarienko tarafından aldatıldığını bile kimseden saklamayan Shannen Doherty, kelimenin tam anlamıyla bütün hayatı gibi son günlerini de gözler önünde yaşadı.

Ama ölümünün üzerinden sadece 8 ay geçmesine rağmen, yıllarını verdiği piyasa tarafından unutuldu.

Elbette ailesi onun yokluğunu hep hissedecek ama meslektaşları için aynı durum söz konusu değil görünüşe göre.

'BUNDAN DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORDU'

Bunun en çarpıcı örneği de önceki akşam düzenlenen 97'nci Oscar Ödülleri sırasında yaşandı.

Gece için özel olarak hazırlanan ve yıl içinde hayata veda eden isimlerin anıldığı özel bölümde Shannen Doherty'nin adı bile geçmedi.

Üstelik sadece televizyon dizilerinde değil, bazı sinema filmlerinde de oynamış olmasına rağmen.

Shannen Doherty'nin, Oscar Ödülleri'ni veren Akademi tarafından görmezden gelinmesine yıllar boyunca onunla birlikte çalışan temsilcisi Leslie Sloena tepki gösterdi.

TMZ adlı internet sitesine konuşan sözcü "Shannen mezarında ters dönmüş olmalı. Bundan daha iyisini hak ediyordu" dedi.

Sözcüsü, kariyerine çocuk yaşta başlayan ve 45 yılını sinema ve dizi sektörüne veren Shannen Doherty'nin Akademi tarafından görmezden gelinmesinin üzücü olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU: Bu durum sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Shannen Doherty'nin kariyerini ağırlıklı olarak TV üzerine kurduğunu belirten bazı kullanıcılar, Oscar gecesi ise sinemaya emek veren kişilerin anıldığını savundu. Bunun karşıtı düşünenler ise her ne kadar Doherty, ağırlıklı olarak TV dizilerinde ve TV filmlerinde oynasa da harcadığı emeğin hatırına anma bölümünde adının geçmesi gerektiğini belirtti.





SON NEFESİNİ VERİRKEN SEVDİKLERİ YANINDAYDI

Önce meme kanserine yakalanan ardından da bütün bedenine yayılan hastalıkla uzun süre mücadele eden Doherty, geçen yıl 13 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Acı haberi, yıllardır birlikte çalıştığı sözcüsü Leslie Sloane duyurdu.

Leslie Sloane, "Fedakar kız evladı, kız kardeş, arkadaş" diye tanımladığı Shannen Doherty'nin, son nefesinde etrafının ailesi ve sevdikleriyle sarılı olduğunu belirtti. Sloane, Doherty'nin ailesinin, bu zor günlerde özel hayatlarına saygı duyulmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Shannen Doherty, 1990'ların popüler dizilerinden Beverly Hills 90210'da Brenda Walsh karakterini canlandırarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmıştı.

HASTALIK GİDEREK YAYILDI

Doherty, 2015 yılında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Tedavisini sürdürürken bir yandan da kariyerini bırakmadı. Bir süreliğine hastalığı gerileyen Doherty, iki yıl sonra kanserin nüksettiğini açıkladı.

2023 yılında da kanser beynine sıçradığı için Doherty, büyük bir operasyon geçirdi. Ünlü yıldız bütün bu yaşadıklarını kendi hazırlayıp sunduğu Let's Be Clear adlı podcast yayınında samimi şekilde anlattı.

Bu dönemde kocası Kurt Iswarienko'nun kendisini aldattığını da açıklayan Doherty, evliliğini bitirme kararı aldı.

Hayatının bu döneminde bir de boşanmayla uğraşmak istemediğini ancak yaşadıklarının kendisini bu karara yönlendirdiğini gizlemedi.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Shannen Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı.

BİR DÖNEM HOLLYWOOD'UN KÖTÜ KIZIYDI: Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde olduğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.





MUTLULUĞU BULDU AMA YİNE KAYBETTİ

Ünlü oyuncu bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. İlk evliliğini 1993'te Rick Solomon ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

Ardından 2002 'de Ashley Hamilton ile yine bir yıl süren bir evlilik gerçekleştirdi. Kurt Iswarienko ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Ancak ihanete uğradığı için hayatının son döneminde evliliğini bitirme kararı aldı.