Hayatta her şeyini belki de ona borçlu… Telefonu hep aynı gün çaldı… 40 yıllık vefa!

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Aradan yıllar geçti, bir filmde daha oynadıktan sonra şöhreti bir kenara bıraktı.

TEK FİLMLE GELEN ŞÖHRETİ BİR KENARA BIRAKMIŞTI

Artık oyunculuk yapmak yerine kameranın arkasına geçti, dublör koreografı ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

13 yaşındayken rol aldığı filmle yıldız olmuştu ama şöhreti seçmedi...

2023 yılında ise beklenmedik bir şey yaşandı. Normalde Oscar ödüllerinde pek ödül kazanmayan fantastik türdeki bir film o yılın bütün ödüllerini neredeyse silip süpürdü.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda adındaki bu film tam 7 dalda Oscar kazanarak görülmemiş bir başarı yakaladı. Üstelik ödüllerin büyük bir kısmı da ana dallardaydı.

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Vietnamlı oyuncu Ke Huy Quan sinema tarihinin en büyü kyönetmenlerinden sayılan Steven Spielberg'le 40 yıldan fazladır devam eden bir dostluğa sahip

ÇOCUK YILDIZ 52 YAŞINDA OSCAR KAZANDI

İşte bir zamanlar çocuk yıldız olarak parlayan sonrasında ise köşesine çekilerek çalışmaya devam eden Ke Huy Quan da bu ödüllerden birini alarak birçok kişinin unuttuğu ismini yeniden doğuracaktı.

Ömrünün ilk Oscar adaylığını ve ödülünü kazanırken de çocuk yaşta ona oyunculuk şansı veren sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden sayılan o isim yanındaydı.

Ke Huy Quan, kazandığı ödüle inanamamış, sahnede sevinç içinde Oscar heykelini kucaklarken ona ilk kez oyunculuk yaptıran Steven Spielberg'e seslenmiş ve en büyük teşekkürü usta yönetmene yollamıştı.

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NE YÖNETMENİ NE DE ONA AĞABEYLİK YAPAN ROL ARKADAŞI TARAFINDAN UNUTULDU

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Ke Huy Quan’ı unutmayan ve bu büyük gününde yanında olan bir diğer isim de Indiana Jones filminde birlikte rol aldığı bir diğer Hollywood efsanesi Harrison Ford olmuştu.

Sette 13 yaşındaki küçük Ke Huy Quan’a ağabeylik yapan, ona kol kanat geren Harrison Ford da onu unutmamış, ikilinin Ke Huy Quan Oscar kazandıktan sonra sahnede sarılıp sevinç yaşaması unutulmamıştı.

BİTMEYEN VEFA BORCU

Ke Huy Quan, katıldığı bir yayında geçmiş günlerini anarken Hollywood’un usta yönetmeni Steven Spielberg'le ilgili herkesin kalbini ısıtan bir gerçeği açıkladı.

Spielberg, çocuk yaşta filminde rol verip belki de şimdiki kariyerini ve kazandığı her şeyi ona borçlu olan Ke Huy Quan'ı hiç unutmadı ve ona 40 yıl boyunca hep hediyeler yolladı

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Spielberg, 1984’te filminde oynattığı bu küçük çocuğa her yıl aksatmadan, yılbaşlarında bir hediye yollamış, bunu 40 yıl boyunca hiç unutmadan yapmayı sürdürmüştü.

Şimdi 53 yaşında olan ve kazandığı Oscar’ı borçlu olduğu yönetmen Steven Spielberg'in vefasını gözleri yaşararak anlatan Ke Huy Quan “Son 40 yıldır, her tatil sezonu geldiğinde, asistanından her zaman güncel adresimi soran bir telefon alırdım” diye başladı sözlerine.

Ke Huy Quan'ı unutmayan ve en özel gününde onu yalnız bırkamayan bir diğer isim de Indiana Jones rolünü canlandıran usta oyuncu Harrison Ford olmuştu

40 YILDIR TELEFONU HEP ÇALDI

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Üstelik ünlü yönetmen oyuncusuna sadece basit bir yılbaşı kartı da yollamıyor, her sene ona özel bir hediye seçerek ona verdiği değeri ve vefasını ortaya koyuyordu.

Quan gelen hediyeler sorulduğunda “Bunu nasıl başardığını bilmiyorum. O aralarda aklımdan ne geçiyorsa, ne istiyorsam posta kutusunda onu buluyordum. Steven Spielberg bir şekilde ne istediğimi, neyi aklımdan geçirdiğimi hissediyor gibi hep onları bulup yolluyordu” diyor.

Steven Spielberg için “Bana ilk işimi o verdi ve yıllar sonra bile beni unutmadı. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa hep yanımda oldu” diyen oyuncu da ustasını “Nereden geldiğimi asla unutmamak ve bana ilk fırsatı kimin verdiğini daima hatırlamak üzere yetiştirildim” sözleriyle tarif ediyordu.