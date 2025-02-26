Hayatta her şeyi var ama çocukları kalbini sızlatıyor... 'Keşke o eski günlere dönebilsek'

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Şimdilerde kulüp sahibi bir patron olarak hâlâ kalbi yeşil sahalar için atan bir figür olması bir yana aynı zamanda zamanımızın en büyük popüler kültür ikonlarından biri oldu.

HAYATTA NE YAPTIYSA KAZANDI, MUTLULUĞUNA DİYECEK YOK

Victoria Beckham’la olan evliliği, karı koca bir arada yakaladıkları mutluluk, bir moda süper starı gibi giyinip kuşanması ve yer aldığı reklamlarda verdiği pozlarla David Beckham günümüzün en büyük yıldızlarından biri haline geldi.

Sahip olduğu servetin haddi hesabı olmasa da aslında oldukça alçakgönüllü bir insan olduğunu onu tanıyan görenler her zaman anlatıyor. Zaten David Beckham’ın en büyük keyfi de bir çiftliğe dönüştürdüğü evinin bahçesinde sebze yetiştirmek ve sevdiklerin yemek pişirmek…

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DÖRT ÇOCUĞU ONUN HER ŞEYİ

Ve tüm bunlar bir yanda elbette onun için tüm dünya çok sevdiği dört çocuğundan ibaret. Ancak ünlü yıldız hayatta her şeye sahip olsa da özellikle son zamanlarda çocuklarından yana dertli.

Bu derdin sebebi de çocuklarıyla ilgili bir sorunda değil, onların artık büyüyüp birer yetişkin olmaları ve sırayla yuvadan uçup gitmeleri.

Verdiği son röportajda bu konuda dert yanan Beckham bu yüzden acı çektiğini saklamadı.

OĞULLARI ONU HİÇ UNUTMUYOR AMA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL...

Inter Miami takımının sahibi olduğu için hayatı artık ABD ve İngiltere arasında mekik dokumakla geçen David Beckham çocukları sık sık yanında olsa da 3 yetişkin oğlunun artık onlarla birlikte yaşamamasından dolayı üzgün.

“Henüz tam olarak o noktaya gelmedik ama gerçekten acı verici. Evde dört kişi varken bir kişiye düştük” diyen David Beckham samimi bir itirafta bulundu ve “Bunu geri almak ve onlara evi dağıttıkları için kızmak ve sızlanmak için neler vermezdim!” dedi.

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Yıldız ismin içindeki umut ışığı yine de hâlâ sönmüş değil… Yoğun hayatlarına rağmen oğulları babalarına zaman ayırıyor. David Beckham “Oğullarım oldukça iyi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiklerinde her zaman beni de çağırırlar.” diyor.

YANINDA BİR TEK KIZI KALDI: ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR

Oğulları evden ayrılınca David ve Victoria Beckham çifti artık 13 yaşındaki kızları Harper Beckham’la baş başa kaldılar. Peş peşe doğan üç erkek çocuktan sonra doğan Harper Beckham’ların hepsi için ailenin prensesi…

Kızına çok düşkün olduğu bilinen David Beckham adeta onun üzerine titriyor. Hatta ünlü yıldız Harper büyüyüp artık bir genç kız olduktan sonra üç ağabeyini onu korumaları için görevlendirdiğini bile söylemişti şakayla karışık…

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Çiftin küçük kızları doğar doğmaz elde ettiği ün bir yana David ve Victoria Beckham’ın kızlarına şimdiden bir şirket kurduğu, Harper’ın bu şirket sayesinde büyüdüğünde hiç çaba harcamadan kariyerine adım atacağı geçenlerde ortaya çıkmıştı.