Hayatlarının sonbaharında çocukları bile peş peşe doğmuştu… 50 yıldır süren dostlukları böyle ölümsüzleşti

Yıllar süren tartışmalarda sorulan soruya cevap vermek zor… İkisinin de yarım asırdan fazladır süren oyunculuk kariyerleri başarılarla dolu.

Hayat verdikleri karakterler tarihe geçti, filmlerini dünya çapında milyonlar izledi, hangisinin daha yetenekli bir oyuncu olduğu sürekli konuşulsa da hayranlarını birine kıyıp diğerini seçemedi…

Beyaz perdenin iki efsane ismi Robert De Niro ve Al Pacino hep birbirlerine rakipmiş gibi gösterilseler de aslında 50 yıllık büyük bir dostlukları var. Ve ikili yıllar sonra ilk kez bir reklam kampanyası için bir araya geldi.

Bir giyim firmasının duyurusunu günler önceden yapmaya başladığı kışlık mont reklamları için yan yana gelen ve çok tatlı pozlar veren Robert De Niro ve Al Pacino Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük birkaç oyuncusundan sayılıyor…

"Birlikte daha sıcak” sloganıyla yola çıkan reklam kampanyasında tek tek birçok markanın yüzü olan sıkı dostlar ilk kez birlikte ürün tanıtmış oldular.

Sinema tarihinin en büyük yönetmenleriyle çalışan ikili İtalyan kökenli ailelerden geliyorlar ve ikisi de gençlik yılları boyunca ve oyunculuk kariyerlerinin başında New York’taydılar.

Pacino ve De Niro uzun dostlukları boyunca "The Godfather: Part II" (aynı sahnelerde olmasa da...), "Righteous Kill", "The Irishman" gibi yapımlarda da birlikte kamera karşısına geçmişlerdi.

İlginç bir tesadüf eseri bu iki dev yıldız daha önce aynı filmde rol almış olsalar da karşılıklı sahneleri yoktu. Onları ilk kez aynı sahnede oynatan ünlü yönetmen Michael Mann olmuştu.

1995 yapımı Heat filminde Robert De Niro ve Al Pacino bir restoranda oturdukları sahnede birbirlerine bakarak uzun uzun konuşmuş; bu karşılıklı atışma sinema tarihine geçmişti.

Hayatın bir başka tatlı tesadüfü sonucu Robert De Niro ve Al Pacino peş peşe babalık sevinci de yaşamıştı.

Robert De Niro Nisan 2023’te, 79 yaşındayken yedinci çocuğu olan kızı Gia’ya kavuşurken Al Pacino da 83 yaşında dördüncü kez baba olmuş, oğlu Roman’ı Haziran 2023'te kucağına almıştı.