Ne renkli bir hayatÄ± vardÄ±... Åžimdi dostlarÄ± endiÅŸeli: "Kendini kapattÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶rt duvar arasÄ±nda yapayalnÄ±z Ã¶lÃ¼p gidecek'

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Hele bir de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elinden gidiyorsa...

Ä°ÅŸte sinemanÄ±n efsane oyuncularÄ±ndan biri de artÄ±k tam bÃ¶yle yaÅŸÄ±yor. Ä°nzivada yani.

Bunun tek nedeni de ilerleyen yaÅŸÄ± deÄŸil Ã¼stelik. GeÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o hÄ±zlÄ± hayatÄ±nÄ± bilenler, onun bu yeni tercihine hem ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor hem de yapayalnÄ±z Ã¶lmesinden endiÅŸe ediyor.

Son zamanlarda mÃ¼nzevi hayatÄ±yla konuÅŸulan bu oyuncu Jack Nicholson.

Nice filmde nice unutulmaz karaktere hayat veren, Ã¶nemli Ã¶dÃ¼lleri kucaklayÄ±p evine gÃ¶tÃ¼ren 89 yaÅŸÄ±ndaki Nicholson, artÄ±k yÄ±llardÄ±r inzivada yaÅŸÄ±yor.

AyaÄŸÄ±nda terlikleri, Ã¼zerinde gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafetleriyle malikanesinden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m bile atmÄ±yor.

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Bir sÃ¼re Ã¶ncesine kadar bazÄ± Ã¶zel gecelerde ya da basketbol maÃ§larÄ±nda gÃ¶rÃ¼len Nicholson, ÅŸimdilerde sadece Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda hayranlarÄ±yla hasret gideriyor.

O da pek sÄ±k olmuyor zaten.

Ä°ÅŸte onun bu seÃ§imi de hem hayranlarÄ± hem de dostlarÄ± arasÄ±nda bir endiÅŸeye yol aÃ§Ä±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dostlarÄ± onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan da endiÅŸe duyuyor.



HAFIZASININ ZAYIFLADIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Zaten epeydir gÃ¶zlerden uzak yaÅŸayan Nicholson'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla Ã¶zellikle de zihinsel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sÃ¶ylentiler aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti.

Bu sÃ¶ylentilerin de 2013 yÄ±lÄ±na kadar uzanan bir geÃ§miÅŸi var. Jack Nicholson'Ä±n aniden ortadan kaybolup inzivaya Ã§ekilmesini artÄ±k hafÄ±zasÄ±nÄ±n zayÄ±flamasÄ±na baÄŸlayanlar oldu.

2017 yÄ±lÄ±nda Toni Erdman adlÄ± yapÄ±mÄ±n yeniden Ã§evriminde rol alacakken bir anda projeden Ã§ekilince bu sÃ¶ylentiler iyice arttÄ±.

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HafÄ±zasÄ± Ã§ok zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in repliklerini ezberleyemediÄŸi bu yÃ¼zden de artÄ±k filmlerde oynayamadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu.

Ama sonra Nicholson ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve "HafÄ±zasÄ±nÄ±n bir matematikÃ§i kadar saÄŸlam olduÄŸunu" sÃ¶yledi. Ama sonra yine ortadan kayboldu, malikanesine kapanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.



O dÃ¶nemde Nicholson aslÄ±nda Ã§ok fazla ortalarda dolaÅŸmak istemediÄŸini ama insanlarÄ±n duygularÄ±na hitap eden filmler yapmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da "Ama artÄ±k insanlar daha fazla bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± filmler izlemek istiyorlar" diye konuÅŸtu. Â

DOSTLARI ONUN Ä°Ã‡Ä°N ENDÄ°ÅžELÄ°

2021 yÄ±lÄ±nda bir basketbol maÃ§Ä±nda gÃ¶rÃ¼len Nicholson sonradan yine ortadan kayboldu. Son olarak kÄ±zÄ±nÄ±n bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ Nicholson.

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DostlarÄ± ise onun bu mÃ¼nzevi halinden endiÅŸeli.

Evini bir kale gibi gÃ¶ren oyuncunun hayatla tek baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen arkadaÅŸlarÄ± onun yapayalnÄ±z Ã¶lÃ¼p gitmesinden endiÅŸe duyuyor.

Bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda Jack Nicholson'Ä±n efsane filmlerinden biri olan Guguk KuÅŸu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) filminin 50'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±. Ama orada bile gÃ¶rÃ¼lmedi oyuncu.

Filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Danny DeVito "Jack'i birkaÃ§ saat Ã¶nce gÃ¶rdÃ¼k. Harika gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu" dedi.

EÄŸer gerÃ§ekten hiÃ§bir saÄŸlÄ±k sorunu yoksa bile Nicholson'Ä±n artÄ±k hayatÄ±nÄ±n olgunluk dÃ¶neminde kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmesi normal sayÄ±labilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem Ã¶zel hayatÄ±nda hem de kariyerinde Ã§ok Ã§ok hÄ±zlÄ± dÃ¶nemler geÃ§irdi.

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KARÄ°YERÄ°NÄ° DE Ã–ZEL HAYATINI DA HIZLI YAÅžADI

Hayattaki tek evliliÄŸini Sandra Knight ile yapan Nicholson, Angelina Huston, Rebecca Broussard, Michelle Phillips, Lara Flynn Boyle gibi Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarla da Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±.

Jack Nicholson'Ä±n bu evlilik ve iliÅŸkilerinden altÄ± Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Usta oyuncunun meslek hayatÄ± ise bambaÅŸka. Kariyeri boyunca 70'ten fazla filmde oynayan Nicholson, Ã¼Ã§ kez Oscar Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±, bu Ã¶dÃ¼le de 12 kÄ±z aday gÃ¶sterildi.

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Guguk KuÅŸu (One Flew Over the Cuckoo's Nest), Cinnet (The Shining), Ã‡in Mahallesi (Chinatown), Benden Bu Kadar (As Good as It Gets), KÃ¶stebek (The Departed), Batman'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Nicholson.



UMUTLAR SÃ–NDÃœ

Jack Nicholson son olarak 2010 yÄ±lÄ±nda How Do You Know adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Her ne kadar emekli olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasa da o zamandan bu yana da mesleÄŸiyle ilgili hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±.

Nicholson daha bu yÄ±lÄ±n ilk dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k bir proje iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§eceÄŸi sÃ¶ylentileriyle konuÅŸuldu. Ama yakÄ±n dostlarÄ± "Ortadan kayboldu" diyerek bu umudu da soldurdu.