Afacan ufaklÄ±k her an kendi kanatlarÄ±yla uÃ§abilir.... KÄ±z tarafÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± tutan tek erkek akrabasÄ±

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Daha anne ve babasÄ± Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±rken o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bebek olarak Trooping The Colours etkinliÄŸinde tÃ¼m aileyle birlikte Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonunda boy gÃ¶sterdi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa daha o ilk gÃ¼n sergilediÄŸi jestler ve mimiklerle gelecekte neler yapacaÄŸÄ±nÄ±n da iÅŸaretini verdi.

Prens Louis, bugÃ¼n artÄ±k 7 yaÅŸÄ±na geldi... ArtÄ±k neredeyse bÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli etkinliklerde ailesiyle birlikte yerini alÄ±yor.

Prens Louis, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde afacanlÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

Her ne kadar birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re durulup oturmuÅŸ olsa da bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri Prens George ve Prenses Charlotte'tan farklÄ± bir kiÅŸiliÄŸi olduÄŸunu defalarca gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi Louis.

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Belki de en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk olmanÄ±n rahatlÄ±ÄŸÄ±yla protokol kurallarÄ±nÄ± hiÃ§ kafasÄ±na takmÄ±yor. George ve Charlotte kadar aÄŸÄ±r baÅŸlÄ± deÄŸil. Ama yine de popÃ¼lerlik anlamÄ±nda onlarÄ± geride bÄ±raktÄ±.

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Ä°LK BAÄžIMSIZ ROLÃœNÃœ ÃœSTLENEBÄ°LÄ°R

Prens Louis, ÅŸimdi de ilginÃ§ bir iddianÄ±n tam ortasÄ±nda yer alÄ±yor. Bunlara bakÄ±lÄ±rsa, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gerÃ§ekleÅŸecek bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde ilk kez baÄŸÄ±msÄ±z rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenecek.

Biraz daha yakÄ±ndan bakmak gerekirse...

William'Ä±n baba tarafÄ±ndan kuzenlerinden biri olan Kent DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n torunu Lady Marina Winsdor, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 8 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Nico Macauley ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirecek.

Ä°ÅŸte o dÃ¼ÄŸÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§ocuklarÄ± nedime olarak gÃ¶rev yapacak. AynÄ± ÅŸekilde nedimelerin erkek versiyonlarÄ±nÄ±n da dÃ¼ÄŸÃ¼nde gelin ve damadÄ±n yanÄ±nda yer almasÄ± gerekiyor.

GELÄ°NÄ°N BU Ä°ÅžE YAÅžI UYAN TEK AKRABASI

DiÄŸer yandan KraliÃ§e Elizabeth'in kan baÄŸÄ± olan Kent DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n ise 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k erkek torunu kalmadÄ± hiÃ§.

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TorunlarÄ±n hepsi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Ã§oktan Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte son iddialara gÃ¶re Prens Louis'yi o dÃ¼ÄŸÃ¼nde page boy denilen erkek nedime gÃ¶revinde gÃ¶rebilmek mÃ¼mkÃ¼n.

Zaten afacan prensi uzaktan uzaÄŸa takip edenlerin beklentisi de bu yÃ¶nde.

Bu konuya sosyal medyada deÄŸinen bir kullanÄ±cÄ± "Kent DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k torunu kalmadÄ±. Bu da Louis'nin artÄ±k dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde nedimelere eÅŸlik eden erkek Ã§ocuklar arasÄ±nda yer almasÄ± dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir" diye yorum yaptÄ±.

BÃœYÃœK KARDEÅžLERÄ° Ã‡OK DÃœÄžÃœNDE GÃ–REV YAPTI

Kate ile William'Ä±n iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George ile Charlotte kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼k yÄ±llarÄ±nda birÃ§ok Ã¶nemli dÃ¼ÄŸÃ¼nde bu gÃ¶revi Ã¼stlendi. En hatÄ±rda kalanÄ± ise amcalarÄ± Harry'nin Meghan Markle ile evlendiÄŸi tÃ¶ren ile teyzeleri Pippa Middleton'Ä±n James Matthews ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼n.

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George ile Charlotte, babalarÄ±nÄ±n kuzeni Prenses Eugeni ve Jack Brooksbank'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de gelin ile damada eÅŸlik eden kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklar arasÄ±nda yer aldÄ±.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her etkinlikte herkesten rol Ã§alan minik Louis'nin baba tarafÄ±ndan akrabasÄ± olan Lady Marina'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekten de gÃ¶rev almasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi bile dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±nÄ± ÅŸimdiden heyecanlandÄ±rdÄ±.

George ve Charlotte, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda birÃ§ok aile dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gÃ¶rev aldÄ±.Â