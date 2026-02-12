Hayatının en korkunç sırrını yıllar sonra anlattı: 'Daha 17 yaşındayken arkadaşımın evinde tacize uğradım... Elini kana bulamasın diye sevgilime söylemedim'

Haberin Devamı

Aradan yıllar geçtikten sonra da birbiri ardına itiraflar geliyor. İşte bunun son örneklerinden biri daha yaşandı.

Bugün artık yaşı kemale eren bir ünlü şarkıcı, daha 17'sindeyken bir oda arkadaşının sevgilisi tarafından taciz edildiğini ama bunu sevgilisine söyleyemediğini anlattı. Bunun nedenini de "Onun katil olmasından korktum" diyerek açıkladı.

YAŞADIĞI KABUS GİBİ ANLARI KİTABINDA ANLATTI

Bu tüyler ürperten olayı yaşayan kişi ünlü şarkıcı Cher…

Bugün 79 yaşında olan ve iki evladından bile daha genç sevgilisi Alexander A.E. Edwards ile ilişkisiyle konuşulan Cher, anılarını kaleme aldığı kitapta yıllar yılı uğradığı tacizi anlattı.

Orada yazdığına göre eski kocası Sonny Bono ile daha flört ettiği sırada Cher, bir arkadaşının evinde taciz edildi. Ama bu yaşadığını Bono'ya anlatamadı. Çünkü Bono'nun kendisini taciz edeni bulup öldürmesinden korktu.

YARI UYUR YARI UYANIK KENDİNİ EVİNDE SANDI

Olayın meydana geldiği 1963 yılının o gecesinde Sonny Bono, stüdyoda geç saatlere kadar çalışıyordu.

Cher de yalnız kalmamak için arkadaşını ziyaret etmeye karar verdi.

O geceyi şöyle anlattı Cher: "Yalnız kalınca biraz sıkıldım ve korktum. O yüzden de geceyi arkadaşım Josita ile geçirmeye karar verdim. O, iki yatak odalı bir apartman dairesini sevgilisi Ulle ve bir başka kızla paylaşıyordu."

Ünlü şarkıcı, hep birlikte dışarı çıkıp vakit geçirdikten sonra yine arkadaşının evine döndüklerini söyledi. Herkes uyumaya çekildi. Cher de kanepede yattı o gece. Tam uykunun arasındayken birisinin yanına uzandığını hissetti.

Yarı uyur yarı uyanık vaziyette üzerinde gezinen elleri hissetti. Tam kendinde olmadığı için bir anlığına evde olduğunu sandı. Ama sonra evde olmadığını hatırlayıp aniden kendine geldi.

NE YAPACAĞINI BİLEMEZ HALE GELDİ

Oda karanlık olduğu için kendisine bunu yapanı tam göremedi. Donup kaldı ve o anda kalbi de deli gibi atlaya başladı. Ta ki söz konusu adam yanından kalkıp gidene kadar.

Cher daha sonrasını ise şöyle anlattı: "Ne yapacağımı bilmeden banyoya gittim. Bir kapı sesi duydum ve o adamın gitmiş olabileceğini düşündüm. Ama gitmemişti hala oradaydı. Onun yanından geçip Josita'nın odasına gittim ve çığlık atmaya başladım."

Sonunda kendisine bunu yapan kişinin, Josita'nın aynı evi paylaştığı kızın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. O da o anlarda ayakta duramayacak kadar sarhoştu.

Ünlü şarkıcı gecenin geri kalanında sakinleşmek için çok çaba harcadı. Ama yine de bu başına geleni o sırada sevgilisi olan Sonny Bono'ya anlatmak istemedi.

Çünkü onun kendisini taciz eden kişiyi bulup elini kana bulamasından korktu. Bu sırrı da yıllarca olay gecesi aynı evde bulunduğu kişilerle birlikte sakladı.

ÇOK BÜYÜK VE ÇALKANTILI BİR AŞK YAŞADILAR

Cher ile erken sayılacak bir yaşta trajik bir şekilde hayata veda eden Bono bundan çok uzun yıllar önce Los Angeles'ta bir kafede tanıştılar.

Cher o sırada henüz 16 yaşında bir genç kızdı. Tam adı Salvatore Bono olan Sonny ise sonradan hayatını cezaevinde kaybeden ünlü müzik yapımcısı Phil Spector'un şirketinde çalışıyordu.

Cher ile Sonny, o kafede tanıştılar ve önce çok iyi arkadaş ardından da sevgili oldular. Tanışmalarının üzerinden iki yıl geçtikten sonra yani 1964 yılında evlendiler... Daha doğrusu onların dışında herkes öyle sanıyordu.

İLK EVLİLİKLERİ GERÇEK BİLE DEĞİLDİ

Çünkü Sonny Bono, yıllar sonra yayınlanan otobiyografisinde bunun gerçek bir evlilik olmadığını itiraf etti. Onun anlattığına göre çift, gerçek evliliklerini çocukları Chaz'in dünyaya gelmesinden sonra yaptı.

Bu süreçte Bono şarkılar yazıp düzenlemeye devam etti. Cher ile Bono'nun ilk ortak çalışması Caesar and Cleo onların aşklarının en hareketli döneminde geldi. Yine aynı dönemde Baby Don't Go adlı milyonların kalbini fetheden şarkıyı yaptılar. Sonra ortak çalışmalarının gerisi de geldi.

Bu arada Cher ile Sonny, o yılların en ünlü TV şovlarında da kamera karşısına geçti. Artık onlar güçlerini aşklarından alan iki müzik deviydi.

Bütün bunların ardından Sonny Bono, müzik dünyasındaki bu başarıdan biraz daha faydalanmak için bir film projesine başladı.

Ama işte kariyer anlamındaki ilk ters darbe, yönetmenliğini William Friedkin'in üstlendiği bu filmle geldi. Cher ve Sonny'nin aşkı ve popülerliği filme başarı getirmedi.

O arada ikilinin albüm satışları da düşmeye başladı. Sonra kariyer anlamında bir çıkış yakalamak için televizyona yöneldiler ve bunda da başarılı oldular.

Ama 1975 yılında evlilikleri bitti... Boşandıktan yıllar sonra Bono'nun restoranlarından birinin açılışına kadar hiç görüşmediler.

BİR KAYAK MERKEZİNDE AĞACA ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sonny Bono, müzikten sonra geçtiği oyunculuk kariyerini sürdürdü. Bir ara siyasete girdi ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Cher ise müzik ve sinema dünyasında başarılı işlere imzasını attı. Bu arada Bono bir başkasıyla evlendi.

Aslında belki o korkunç trajedi başlarına gelmeseydi Cher ile Sonny Bono boşanmalarına rağmen dostluklarını sürdürebilirdi. Ama Bono, 1998 yılında bir kayak merkezinde kayak yaparken bir ağaca çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve 62 yaşında hayata veda etti.

O sırada Cher ile Sonny'nin aşkı çoktan bitmişti. Fakat ünlü şarkıcı bir zamanlar hayatı ve kariyerini paylaştığı Bono'nun cenazesine katıldı ve sel gibi akan gözyaşları içinde eski kocası hakkında "Şimdiye kadar tanıdığım en unutulmaz karakter" diye konuştu.





Cher 3 yılı aşkın süredir 40 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Alexander A.E. Edwards ile büyük bir aşk yaşıyor.