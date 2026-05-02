Yediğini, içtiğini çekinmeden milyonlara sergiledi... Ama hayatının en büyük sırrını açık etmedi... Yeni yaşını işte böyle karşıladı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 17:05

Şanslı doğdu ve gerçekten de o şansı her geçen dakika biraz daha artıyor top model Gigi Hadid'in… Çok zengin bir babanın ve moda dünyasının içinden bir annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Emlak kralı olarak anılan babası Mohamed Hadid ve Hollandalı bir model Yolanda Hadid'in evliliğinden doğan ilk çocuğu Jelena Noura ya da herkesin tanıdığı adıyla Gigi 23 Nisan'da 31 yaşına girdi.

Bu sefer her zamankinden biraz daha farklı olarak o özel gününde çekilen pozlarını gecikmeli olarak sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bir süredir oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile ilişkisiyle gündemde olan Hadid'in doğum gününde "en büyük hazinesi" kızı Khai de yanındaydı paylaşımlarına göre.

Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen 5 yaşındaki Khai Malik ile pasta üflerken çekilen bir fotoğrafına da yer verdi paylaşımında.

Elbette Khai dünyaya geldiğinden bu yana uyguladığı kuralı yine bozmadı ve onun yüzünü sakladı.

Gigi Hadid, takipçilerine güzel doğum günü dilekleri için teşekkür eden bir metin de paylaştı sonrasında.

"Her yıl biraz daha şanslıyım. Bütün dilekleriniz için teşekkür ederim" diye yazdı.

Bu arada "hayalindeki doğum günü brunch'ını da gerçekleştirdiğini" belirten Hadid, bütün yiyecek ve içeceklerin fotoğraflarını da paylaştı.

Gigi Hadid yeni yaşına girerken yediğini içtiğini gözler önüne serdi ama kızı Khai'nin yüzünü yine sakladı.

Hadid, yaklaşık 76 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında kelimenin tam anlamıyla doğum günü yemeğinde yediği içtiği ne varsa hepsini sergiledi. Ama kızı Khai'nin yüzünü yine gizledi.

Bu aslında onun anne olduğundan beri değişmez kuralı. Öyle ki doğum yaptıktan sonra bir kızı olduğunu duyuran Hadid, bebeğinin adını duyurmak için de epey bir zaman bekledi.

Sonunda sosyal medya profiline Khai'nin annesi yazarak bu gizem perdesini kaldırdı. Ama aradan geçen zaman içinde Khai'nin yüzünü sosyal medyadan göstermedi hiç.

Önceleri bu konuda sorulan sorulara da "Kendisi yüzünün görünmesini isteyene ve bunu onaylayacak çağa gelinceye kadar" onu köşe bucak saklayacağını söyleyerek yanıt verdi.

Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız çocuk annesi oldu. Ama eski çiftin ilişkisi uzun sürmedi.

Top model şimdi Bradley Cooper ile söylentilere göre çok ciddi bir ilişki yürütüyor.

