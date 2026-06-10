Hayatının aşkıyla evlendiğini sandı… Kucağında 10 günlük oğluyla terk edildi!

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New Amsterdam, Entourage, Downton Abbey ve This Is Us gibi dizlerde, Black Swan, Our Idiot Brother, Amateur Night ve Nighthawks gibi filmlerde önemli roller üstlenen ünlü oyuncu Janet Montgomery büyük bir aile dramın yaşadı.

İngiliz oyuncu ikinci çocuklarını dünyaya getirdikten sadece 10 gün sonra kocası Joe Fox'un kendisini terk ettiğini açıkladı.

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40 yaşındaki yıldız isim ve ayrıldığı eşi Joe Fox’un 6 yaşındaki kızları Sunday Juno'nun ardından, geçen yıl aralık ayında oğulları Milo doğdu.

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Yaşadıklarını uzun süre saklı tutan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Geçen yıl hayatım hayal bile edemeyeceğim bir şekilde değişti” diye söze başlayarak “Güzel oğlumu dünyaya getirdikten sadece on gün sonra, iki çocuğa tek başına anne olmanın acısıyla boğuşuyordum” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

“Bir sonraki saati, hatta ertesi günü nasıl atlatacağımdan emin olmadığım anlar oldu. Keder, yorgunluk, korku, belirsizlik ve ne olursa olsun bana ihtiyaç duyan iki küçük insan için orada olmanın ezici sorumluluğu” diyen Janet Montgomery bir anda iki küçük çocuğuyla yapayalnız kalmıştı.

“Son on ayda, birçoğunuz hayatımı yeniden kurmanın karmaşık, güzel, acı dolu ve neşeli gerçekliğini paylaşırken bana eşlik ettiniz” diyen ünlü oyuncu çevresinden ve hayranlarından aldığı desteğe de minnettardı.

“Oğlum Milo'nun büyümesini izlediniz, en karanlık günlerimde beni aradınız ve bir ekran aracılığıyla bile insanların olağanüstü bir iyilik gösterebileceğini hatırlattınız. Bizimle güldünüz, bizimle ağladınız, bize destek oldunuz” diyen Janet Montgomery yaşadıklarını itiraf etmekten başta korktuğunu ama aldığı destekle ayağa yeniden kalkabildiğini itiraf etti.

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Yaptığı bu samimi paylaşımı “Kalbimden gelen en içten teşekkürlerimle, burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgilerimle, Janet” diye bitiren Janet Montgomery onu iki çocuğuyla ortada bırakan, oğlu doğduktan 10 gün sonra evini terk eden kocasıyla 2017’de birlikte olmaya başlamıştı.

The Rookie: North dizisinde rol alan oyuncu, yönetmen ve metin yazarı olan Joe Fox ve Janet Montgomery Mart 2019'da ilk çocuklarını kucaklarına aldı ve o yılın aralık ayında Jamaika'da evlendi.

2019'da Janet, sosyal medyada yürekten bir mesajla düğün haberini paylaşmış “En iyi arkadaşım ve hayatımın aşkıyla evlendim” yazmıştı.

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Ünlü oyuncu büyük bir aşkla sevip evlendiği ve iki de çocuk yaptığı eski eşinin kendisini ve evlatlarını terk etme nedenini ise açıklamadı.