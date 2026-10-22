Hayatının aşkıyla anaokulunda tanışmıştı... O tatlı veda öpücüğünün üzerinden bir yıl geçti

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İnsanın yüreğini bir yandan büyük bir mutluluk sarar. Diğer yandan da kelimelere dökülemeyecek bir hüzün...

İlk adımlarını kendisinden destek alıp atan o küçücük evlat artık kendi kanatlarıyla uçacaktır çünkü.

İşte sinema dünyasının iki ünlüsü Antonio Banderas ile eski karısı Melanie Griffith de bundan bir yıl önce böyle bir mutluluk yaşadı...

Artık ömrünü tamamlayıp iyi bir dostluğa dönüşen aşklarından dünyaya gelen tek kızları Stella'yı, geçen yıl Alex Gruszynski ile evlendirdi eski çift.

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Banderas'ın ana vatanı İspanya'da yapılan düğünün üzerinden tam bir yıl geçti. Zaman bu gibi akıp gitti bir başka deyişle.

Geçirdiği kalp krizinin ardından Hollywood'dan ayrılıp ana vatanı İspanya'ya taşınan ve tiyatroya ağırlık veren 66 yaşındaki Banderas da temk evladının mutlu gününün yıl dönümü için özel bir paylaşım yaptı.

Düğün günü 30 yaşındaki kızı Stella ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Bir yıl önce" mesajı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Antonio Banderas'ın eski karısı Melanie Griffith de kendi sosyal medya hesabındın kızı Stella ile damadı Alex'in bir fotoğrafını paylaşıp bu özel günü kutladı.

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Stella Banderas da hayatının aşkı Alex ile evlendiği günün yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Bunun için de bir dizi fotoğraf paylaştı.

Genç kadın geçen yıl düğününden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında da "Hayatımın aşkıyla evlendim" diyerek düğün pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Önceki yıl nişanlanan Stella ile Alex; düğün için Antonio Banderas'ın memleketi İspanya'yı seçti. Genç çift, Valladolid kenti yakınlarındaki bir çiftlikte hayatlarını birleştirdi.

Törene Melanie Griffith'in iki kez evlenip boşandığı eski kocası Don Johnson'dan dünyaya gelen oyuncu kızı Dakota Johnson da katıldı.



Elbette bu törenin önemli konuklarından biri de Griffith'in, bir dönem Hollywood sinemasına damgasını vuran annesi Tippi Hedren oldu.

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Stella Banderas ve Dakota Johnson'ın büyükannesi de sinemanın efsane yıldızlarından biri. Melanie Griffith'in annesi olan 96 yaşındaki Tippi Hedren, Alfred Hitchcock'un The Birds (Kuşlar) filmi başta olmak üzere birçok ünlü filmde oynamıştı.

ANAOKULUNDA TANIŞTILAR: Bu arada küçük bir hatırlatma yapıp Stella ile Alex'in ilginç tanışma öyküsünü de hatırlayalım. Bugün evli ve mutlu olan çift, birbirleriyle anaokulunda tanışmıştı. Stella'nın annesi Melanie Griffith, bir keresinde kızıyla damadının öyküsünü "Onların aşk öyküsü okul öncesi dönemde başladı. Gerçek aşk, derin aşk" diye ifade etmişti.

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1995 yılında birlikte oynadıkları Two Much adlı filmin setinde tanıştılar. Aslında o sırada ikisi de evliydi. Griffith, ikinci kez evlendiği Don Johnson ile sorunlar yaşıyordu.

Banderas ise Ana Leza ile yaptığı evliliğin sonuna gelmişti. Fakat yasal olarak evli oldukları için bir süre birbirlerinden uzak durdular.

Ama daha birbirlerini gördükleri ilk anda esmeye başlayan aşk rüzgarlarına direnmek kolay olmadı onlar için.

Sonunda romantik ilişkileri başladı. Evlendiklerinde takvimler 14 Mayıs 1996 gününü gösteriyordu. Tek kızları Stella da aynı yılın eylül ayında doğdu.

Melanie Griffith ile Antonio Banderas 2015 yılında da evliliklerini bitirdi. Ama dostlukları sürüyor.

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