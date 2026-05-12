Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda bulmuştu… Önce kocasından ayrıldı sonra yeniden milyoner oldu!

2000’lerin başında rol aldığı Scary Movie ve Amerikan Pastası film serisiyle 1990'lar ve 2000'lerin seks sembolü olarak anılmaya başlayan Shannon Elizabeth uzun süredir Hollywood’dan çok uzakta sessiz sakin bir hayat sürüyordu.

İlk evliliğini şöhreti bulduğu yıllarda genç yaşında kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Joseph D. Reitman’la yapan ve üç yıl sonra 2005’te boşanan Shannon Elizabeth, daha sonra oyunculuktan uzaklaşıp hayatını hayvanlara adamıştı.

ABD’de kurduğu hayvan koruma vakfıyla uzun süre çalışan Shannon Elizabeth en sonunda soluğu Güney Afrika’da almış ve buradaki doğal yaşamı ve çoğu avcılığa kurban giden vahşi hayvanları korumak için vakfıyla birlikte önemli çalışmalara imza atmıştı.

2016’da yerleştiği Güney Afrika’da kendisi gibi hayvan hakları için çalışan bir aktivist olan Simon Borchert'le tanışıp evlenen Shannon Elizabeth son günlerde verdiği ilginç bir kariyer kararı ve boşanmasıyla gündemden düşmüyor.

2021’de evlendiği ikinci kocasıyla da yollarını 2025’te ayırdığını yeni açıklayan Shannon Elizabeth, en sonunda boşanma davasını sonuçlandırdı. Ancak ünlü oyuncuyla ilgili en şaşırtıcı haber geçen hafta gelmişti.

Yıllardır şöhretli hayatından uzak kalan yıldız isim de en sonunda özel fotoğraf ve videolarını sadece aboneleriyle paylaşacağı bir sosyal medya platformuna katıldığını duyurmuştu.

Jaime Pressly, Bella Thorne, Iggy Azalea, Cardi B, Lily Allen, Amanda Bynes ve Carmen Electra gibi birçok ünlü ismin yeni bir gelir kapısı olarak kullandığı platforma girer girmez 1 milyon dolardan fazla para kazanan ve bunu da bir hafta içinde başaran Shannon Elizabeth bu hamlesinden iki gün önce de çok aşık olduğunu söylediği kocasına boşanma davası açmıştı.

Nisanda açılan boşanma davasının kesinleştiği, ünlü oyuncunun yeniden resmen bekar kaldığı bugün ortaya çıktı.

Shannon Elizabeth ayrılık haberi ortaya çıkınca ABD medyasına açıklama yapmış ve “Bu sadece bir evliliğin sonuyla ilgili değil. Hayatta, bırakmanın heyecan verici olabileceğini, bir bölümü kapatmanın tamamen yeni bir bölüm için yer açtığını ve buna adım atmanın inanılmaz derecede özgürleştirici olduğunu fark ettiğiniz anlar vardır. Bundan sonra gelecek olanı tam bir kalple ve yenilenmiş bir amaç duygusuyla kucaklıyorum. Hiç bu kadar ilham dolu, yaratıcı veya gerçekte kim olduğuma bu kadar bağlı hissetmemiştim” demişti.

Şimdi ikinci evliliği de bittikten sonra Hollywood'a yeniden göz kırpan ünlü oyuncu “Hollywood’daki yeni projelerle ilgili geliştirme ve görüşmelere geri dönmekten ve bu özel sayfamı hayranlarımla daha kişisel ve orijinal bir şekilde bağlantı kurabileceğim bir alan olarak kullanmaya devam etmekten heyecan duyuyorum” açıklamasıyla eski günlerine geri dönüş sinyalini verdi.

52 yaşındaki ünlü oyuncu "Bazen en zor geçişler sizi tam olarak gitmeniz gereken yere götürür" diyerek hayatında yeni bir sayfa açarken oyunculuğa geri dönmemiş olsa da sadece paylaşım yaparak bir haftada yeniden milyonlarına kavuşmuş oldu.

Abonelik tabanlı sosyal medya platformunda ilk haftasında 1 milyon dolar kazanan Elizabeth, bu paranın en azından bir kısmını konut için kullanacağını açıkladı ve “Nerede yaşayacağıma henüz karar vermedim, satın mı alacağım, kirada mı oturacağım bilmiyorum. Ama Güney Afrika'da kalacağımı biliyorum çünkü hayır kurumuyla ilgili hala yapılacak çok iş var. Ve burayı çok seviyorum! Burada harika bir arkadaş grubum var” dedi.

Ünlü oyuncu 4 sene süren evliliğini ve kocasını anlatırken “Zor bir iş ama aynı zamanda bunu sevdiğiniz, benzer düşüncelere sahip olduğunuz, aynı hayalleri, aynı hedefleri ve arzuları paylaştığınız biriyle yapabilmek gerçekten çok güzel. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. O kesinlikle benim ruh eşim” gibi cümleler sarf etmiş, kurtardıkları hayvanlarla birlikte vakfın koruma alanında birlikte kalan, gerekirse çadırlarda uyuyan çift doğanın kucağında yaşadıkları bu aşkla hayatlarının en büyük mutluluğuna sahip olduklarını söylemişlerdi.

