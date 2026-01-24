Yıllar boyunca kazandığı para yanına kar kaldı: Acı gerçeği ünlü oyuncunun yüzüne vurdular: Artık ne gençsin ne yakışıklı, çekil köşene!

Haberin Devamı

Hatta bir dönem çok ünlü olan birinin bazen çok kısa bir süre sonra unutulup gittiğini de görmüşsünüzdür...

Yapımcıların peşinde koştuğu bir oyuncunun 'devrini tamamladıktan sonra' artık eskisi gibi kamera karşısına geçemediğini de.

Uzun sözün kısası gösteri dünyası gerçekten acımasız bir sektör... Yüzler eskiyor, yerlerine yenileri geliyor... Yıldızlar yaşlanınca pırıltıları soluyor, bir köşeye çekilmek zorunda kalıyorlar. Bunun tersini başaranların sayısı da pek az.

Hollywood'da ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürenler olsa da çoğunun alıştıkları hayat standardını sürdürmek için yan işler edindiği, başka yatırımlar yaptığı da bilinen bir gerçek.

Haberin Devamı

SON NOKTAYA KADAR DİRENMEKTE KARARLI

İşte bu acımasızlığa direnen biri var: Yıllarını bu işe vermiş bir oyuncu olan Tom Selleck…

Yakın zamanda 81 yaşına girecek olan Selleck, bir yılı aşkın süredir işsiz. Rol aldığı Blue Bloods adlı dizinin final yapmasıyla o da zorunlu olarak köşesine çekildi.

Aslına bakılırsa sonuna kadar hatta daha da fazla direndi Selleck. Ama şu ana kadar kendini üzmek dışında tek bir adım bile atamadı.

Son yaptığı ise kendisini temsil eden ajansı değiştirmek oldu. Böylece yeni projelerde iş bulabileceğini umuyor. Yine de şu ana kadar bu çabasının sonucunu alabilmiş değil.

Bu durum yakınlarını da endişelendiriyor elbette.





TORUNU YAŞINDAKİLERLE REKABETE GİRMESİ GEREK

İddialara göre Selleck, bu yıl içinde kariyerinde bir canlanma yaşamayı planlıyor. Ama karşısında torunu yaşında genç yetenekler, yeni yüzler var. En büyük endişe onun bir kez daha hayal kırıklığına uğraması ve ruh sağlığında çalkantılar yaşaması.

Tom Selleck, bazen çalışma saatlerinin uzunluğunun yaşı nedeniyle kendisini etkilediğini söylese de bu konuda kendine güveniyor... "Yaşım ilerledi ama beni istedikleri sürece çalışmak istiyorum" diyor.

Haberin Devamı

Zaten ajansını değiştirmesinin temel nedeni de bu.

Bir yakın arkadaşı, oyuncunun, 14 yıl kamera karşısına geçtiği Blue Bloods dizisine hazır olmadan veda ettiği için bu durumu kabullenmekte zorlandığını söyledi.





DİZİ ARKADAŞLARINI ÇALIŞIRKEN GÖRÜNCE O ÜZÜLÜYOR

Üstüne üstlük Blue Bloods'a birlikte olnadığı Donny Wahlberg'in aynı yapımın yan dizsi Boston Blue'nun kadrosuna girmesi ve kendisinin işsiz kalması da onu hem üzdü hem sinirlendirdi

Diğer yandan bu kaynaklara bakılırsa Tom Selleck, kendini hala gişe başarısı garantili bir oyuncu olarak görüyor ve öyle de görülmek istiyor.

Yine kaynaklara göre Selleck ilerleyen yaşına rağmen hala kendine inanıyor. İşlerini de 1985 yılında olduğu gibi yönetmeye çabalıyor. Ama en parlak dönemlerindeki durumu da yok artık.

Haberin Devamı

Bir kaynak bu konuda "Bu sektör Tom gibi onlarca yıldır çok ünlü olan kişileri değil, yeni yüzleri destekliyor. Özellikle Tom'un yaşı ve sahip olduğu fiziksel sınırlamalar göz önüne alındığında, televizyona büyük bir şekilde geri dönmek için önünde zorlu bir mücadele var" diye konuştu.





Tom Selleck, Magnum P.I adlı diziyle 1980'lerde büyük ün kazandı. O zamanlar hem yaşı gençti, hem de fiziksel olarak daha iyi görünüyordu. Bu diziden kazandığı parayla bir çiftlik satın aldı. Şimdi tek derdi o çiftliği çekip çevirmeye yetecek parasının kalmaması olasılığı. Ama dostlarına bakılırsa Selleck artık hiç çalışmasa da hayatının sonuna kadar ekonomik zorluk yaşamayacak durumda. Özetle, şu anda işsiz olsa da yıllar boyu kazandığı para Tom Selleck'in yanına kar kaldı.