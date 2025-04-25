Büyük bir şöhret olarak doğmuştu... Bir yıl gözlerden uzak kaldı... 'Boynu bükük kız' unutulup gitti

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Anne ve babalarının "bir tanesi" oldukları için de zorluk nedir bilmeden büyürler. Kimileri çok çaba harcamak zorunda bile kalmadan yine aile mesleğini seçer ve o alanda yükselir.

Onlar da ebeveynleri gibi paraya para demeden rahat bir ömür sürdürürler.

Peki ya hepsi böyle mi? Ya da maddiyat bir yana anne ve babalarından ihtiyaçları olan sevginin ne kadarını görürler?

İşte işin o kısmı biraz karışık. Çünkü onca yoğun program içinde çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramaz bazı ünlüler. Durum böyle olunca da çocukları sevgi açısından hep biraz eksik kalır.

ONUN KADERİ HERKESTEN DAHA FARKLI

Ama bütün bunların yanı sıra Hollywood'da öyle bir çocuk var ki işte onun kaderi diğerlerinden çok farklı.

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Çünkü her ne kadar kendisi aksini ileri sürse de ünlü babası onu daha küçücükken terk etti. Fiziksel olarak da ikizi kadar benzediği annesi "her şeyi" oldu.

Özetle babası hayatta olduğu halde yetim gibi büyüdü... Ve o çocuk 18 Nisan 2025'te artık 19 yaşına girdi.

Yani bir başka deyişle yetişkin olduğunu biraz daha kanıtladı.

Fakat son bir yıldır Suri Cruise, eskisi gibi değil...

ARTIK ESKİSİ KADAR GÖZ ÖNÜNDE DEĞİL

Peşinde paparazzi ordusu dolaşmıyor artık... Doğrusu o da ünlülerin cirit attığı mekanlarda gezmiyor eskisi gibi.

Çünkü Suri, geçen yıl üniversiteye başladı ve annesinden ayrılıp Carnegie Mellon Üniversitesi'nde okumak üzere başka bir kente gitti.

Sadece bir yıl içinde unutulup gitti Suri.. Ama bunu kötü anlamda söylemiyoruz elbette. Çünkü Suri, bu durumdan son derece memnun..

Babası Tom Cruise'un annesi Kate Holmes'tan ayrıldıktan sonra onu arayıp sormaması bir yandan, giderek büyümesi bir yandan sokakta rahat yürüyemez olan Suri, biraz daha rahat nefes almaya başladı.

Okuduğu üniversitenin yurdunda mütevazı odasında gayet gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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TEK RAKİBİ SHILOH JOLIE PITT

Daha küçücük bir bebek olduğu dönemden itibaren kameralarla tanışan Suri Cruise, 18 Nisan 2006'da dünyaya gözlerini açtı.

Anne ve babası çok ünlü olduğu için de bütün dünyanın ilgisini çekti. O sırada bir rakibi bile vardı. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Suri'den neredeyse bir ay sonra 27 Mayıs 2006'da dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh!

2006 ile 2012 arasında evli kalan Tom Cruise ile Katie Holmes evlilikleri bittikten sonra neredeyse birbirlerini hiç görmediler.

Bu durum eski eşler için normal olsa da bir baba için normal olmayan bir durumu Suri yaşadı. Hem de küçücük yaşından itibaren.

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BABASININ KOKUSUNU BİLE TANIMADAN GENÇ KIZ OLDU

Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan babası Tom Cruise, kendi istediği gibi büyütülmediği için öz kızı Suri ile bütün bağlantısını kesti.

Bir başka deyişle bunca şöhretli bir anne babanın kızı olarak ayrıcalıklı bir hayata adım adam Suri, çok büyük bir eksikle bu yaşa geldi...

Annesinden ayrıldığı dönemden itibaren hiç baba sevgisi görmedi. Daha klasik deyimle anlatırsak 'Suri, babasının kokusunu bile tanımadan bir genç kız oldu.

ANNESİ VE BABASI BOŞANDIKTAN SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Her ne kadar Hollywood'un en nüfuzlu ünlülerinden biri olarak dünyaya gelse de Suri'nin kaderi de annesiyle babası boşandıktan sonra değişti.

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Yolların ayrılmasından sonra babası deyim yerindeyse sanki hayatında Suri hiç yokmuş gibi davrandı. Özetle Suri, baba sevgisine hasret büyüdü.

Tom Cruise bu konuda ilk ağızdan hiç konuşmuyor. Ama sözcüleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda da kızını elbette terk etmediğini ama onunla kamera karşısında, herkese göstererek görüşmek zorunda da olmadığını söylüyor ünlü oyuncu.

Bu durum bir yana.

Bir söylentiye göre de Cruise, Hollywood'un birçok ünlüsünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI'

Durum böyle olunca da bu tarikatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Kızı Suri ise artık Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat süren Katie Holmes'un yanında büyüyor.

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Cruise'un kızını bu yüzden terk ettiği, belki çok istese de onunla görüşemediği de iddialar arasında.

Cruise daha önce kızını görmek istemediğini çünkü kendisi gibi tarikat mensubu olmadığını belirtip daha da ilginç bir ifade kullanmıştı iddialara göre: "Suri'nin beynini şeytanlar yıkadı. "

Yine o süreçte ileri sürülenlere göre Cruise, kızının yeteri kadar temizlediğinden, arındığından emin olmadan onu görmemeye de sonuna kadar kararlıydı.

O DA KENDİNCE İNTİKAM ALDI

Bu arada Suri Cruise, önceki yıl lise diplomasını da aldı. O törende annesi Katie Holmes da genç kızı yalnız bırakmadı. Bu arada Suri, kendisinden çok da beklenmeyen bir adım attı.

Annesi Katie Holmes'dan boşandıktan sonra kendisini arayıp sormayan babasından "esaslı" bir intikam aldı.

Suri, törende babasının ve yasal olarak da kendisinin de soyadı olan Cruise'u kullanmadı. Bunun yerine ikinci adı olan Noelle ile anons edildi. Diploma alacak öğrenci listesinde de bu Suri Noelle adıyla yer aldı genç kız.