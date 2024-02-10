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Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 12:31

Kanal D’nin yakında seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”ndan yeni bir tanıtım filmi daha yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle merak uyandıran fragman, dizinin sezonun en iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini verdi. Fragmanda dikkat çeken ise yıllar sonra bir dizi projesiyle ekrana dönen Ozan Güven’in mor kravat takması oldu.

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“NE YAPTIN SEN BABA?”

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. İlk tanıtımı ile büyük ilgi çeken dizinin birinci bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı. Görkemli bir parti sahnesi ile açılış yapan tanıtıma, Umut (Ekin Koç) ve babası Rıza’nın (Bülent Seyran) adalet uğruna haykırışları damga vurdu. Fecir (Burak Yörük) ve Harun’un (Ozan Güven) gökdelenlerin arasında yaşadığı hesaplaşma sahnesi ise dizinin senaryosuna dair ipuçları verdi.

Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

‘Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu’ bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nda masum bir delikanlının düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek.

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Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer babası için verdiği mücadele yüreklere dokunacak.

Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

MOR KRAVAT DETAYI

Kadına yönelik şiddet iddiası ile yargılanan oyuncu Ozan Güven, yıllar sonra Taş Kağıt Makas: Hayatı Oyunu ile ekrana dönüş yaptı. Güven’in uzun bir aradan sonra yeniden sete çıkması, kadın dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Taş Kağıt Makas’ın yayınlanan yeni tanıtım filminde ise Ozan Güven’in taktığı mor kravat dikkat çekti. Hande Ataizi’nin, “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, “zeytin dalı” olarak yorumlandı.

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Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken; senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hayatın oyunu: Taş Kağıt Makas

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Ozan Güven

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