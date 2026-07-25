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Güçlü kadın karakterlerini canlandırmayı sevdiğini söyleyen Babadağ, Özlem’in de bu yönüyle kendisini etkilediğini belirtti:

“Hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. Dizide herkesin bir yarası var, Özlem aklıselim kalabilmiş, çocukları koruyan ve güçlü duruş sergileyen karakterlerden biri.”



GERÇEKLERİ SAMİMİ BİR BİÇİMDE İŞLİYOR



Genç oyuncuların doğal tavırlarını sevdiğini söyleyen Babadağ, kendi kuşağının daha çekingen yetiştiğini dile getirdi:



“Onları izliyorum, gözlemliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şeyi ispatlama çabaları yok. Oldukları gibiler. Zorlamıyorlar hiçbir şeyi. Daha doğallar.” Melis Babadağ, yapımın sevgisizliği, yanlış kurulan ilişkileri de gözler önüne serdiğini söyledi ve ekledi: “Dizinin gördüğü ilgi toplumsal gerçekleri samimi biçimde işlemesinden dolayı.”