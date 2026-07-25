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Hayatın gerçeklerini anlatıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Melis Babadağ#Daha 17#Kanal D
Hayatın gerçeklerini anlatıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 09:00

KANAL D’nin ilgiyle takip edilen “Daha 17” dizisinde Özlem karakterine hayat veren Melis Babadağ, kariyer yolculuğunu anlattı.

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 Güçlü kadın karakterlerini canlandırmayı sevdiğini söyleyen Babadağ, Özlem’in de bu yönüyle kendisini etkilediğini belirtti:

“Hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. Dizide herkesin bir yarası var, Özlem aklıselim kalabilmiş, çocukları koruyan ve güçlü duruş sergileyen karakterlerden biri.”

GERÇEKLERİ SAMİMİ BİR BİÇİMDE İŞLİYOR

Genç oyuncuların doğal tavırlarını sevdiğini söyleyen Babadağ, kendi kuşağının daha çekingen yetiştiğini dile getirdi:

“Onları izliyorum, gözlemliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şeyi ispatlama çabaları yok. Oldukları gibiler. Zorlamıyorlar hiçbir şeyi. Daha doğallar.” Melis Babadağ, yapımın sevgisizliği, yanlış kurulan ilişkileri de gözler önüne serdiğini söyledi ve ekledi: “Dizinin gördüğü ilgi toplumsal gerçekleri samimi biçimde işlemesinden dolayı.”

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#Melis Babadağ#Daha 17#Kanal D

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