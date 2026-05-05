Bir acÄ± sÃ¼rpriz taÅŸa dÃ¶nen kalplerini yumuÅŸattÄ±... Ã‡eyrek asÄ±rdÄ±r birbirleriyle konuÅŸmuyorlardÄ±

Bir acÄ± sürpriz taÅŸa dönen kalplerini yumuÅŸattÄ±... Çeyrek asÄ±rdÄ±r birbirleriyle konuÅŸmuyorlardÄ±

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 05, 2026 13:15

Bir zamanlar Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§iftlerinden biriydi Nicole Kidman ile Tom Cruiseâ€¦

Birlikte rol aldÄ±klarÄ± Days of Thunder (FÄ±rtÄ±na GÃ¼nleri) adlÄ± filmin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± 1990 yÄ±lÄ±nda evliliÄŸe taÅŸÄ±dÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk evlat edindiler.

Ama olmadÄ±, yÃ¼rÃ¼medi... 2001 yÄ±lÄ±nda evlilikleri bitti, yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± o zamandan bu yana da bir daha hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediler, konuÅŸmadÄ±lar...

BAÅžKALARIYLA YENÄ° HAYATLAR KURDULAR
Cruise, Katie Holmes ile bir evlilik daha yaptÄ±, Suri adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu. Son olarak da Ana de Armas ile iliÅŸkisini bitirdi.

O zamandan beri de bir daha kimseyle birlikte gÃ¶rÃ¼nmedi.

Kidman ise Keith Urban ile iki Ã§ocuklu 19 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini geÃ§en yÄ±l bitirdi.

2001'den bu yana aradan geÃ§en Ã§eyrek asÄ±rlÄ±k zamanda 58 yaÅŸÄ±ndaki Kidman ile 63 yaÅŸÄ±ndaki Tom Cruise'un hiÃ§bir iletiÅŸimi olmadÄ±.

Hatta Kidman, Cruise ile evliyken evlat edindiÄŸi 33 yaÅŸÄ±ndaki Isabella ve 31 yaÅŸÄ±ndaki Connor'Ä± hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmakla bile suÃ§landÄ±.

BazÄ±larÄ± da iki Ã§ocuÄŸunun Kidman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini Cruise'un engellediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

BOÅžANDIKTAN SONRA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° HÄ°Ã‡ TANIMAMIÅž GÄ°BÄ° DAVRANDILAR
Ã–yle ya da bÃ¶yle bir zamanlarÄ±n aÅŸÄ±k Ã§ifti Nicole Kidman ile Tom Cruise, yÄ±llarca birbirlerini sanki hiÃ§ tanÄ±mamÄ±ÅŸ gibi yaÅŸadÄ±.

Ama eski Ã§iftin cephesinden gelen yeni haberlere gÃ¶re son zamanlarda farklÄ± geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Kidman ile Cruise arasÄ±ndaki buz daÄŸlarÄ± usul usul erimeye baÅŸladÄ±.

Bunu saÄŸlayan da Hollywood'da geÃ§en yÄ±l yaÅŸanan trajik bir olay... YÃ¶netmen Rob Reiner ile karÄ±sÄ± Michele'in, iddialara gÃ¶re Ã¶z oÄŸullarÄ± tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi...

Ä°KÄ° Ã‡Ä°FT DE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NE YAKIN ZAMANDA BAÅžLAMIÅžTI
Reiner'Ä±n, Kidman ile Cruise'un hayatÄ±nda farklÄ± bir yeri var aslÄ±nda.Â 

Onlarla aynÄ± dÃ¶nemde Rob ile karÄ±sÄ± Michele de iliÅŸkilerine adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta iki Ã§ift zaman zaman buluÅŸup birlikte vakit geÃ§iriyordu.

KaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kidman da Cruise da hem hayatlarÄ±nda hem de kariyerlerinde bu kadar Ã¶nemli bir yeri olan yÃ¶netmen Rob Reiner ile geÃ§irdikleri mutlu gÃ¼nleri, bu acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan tekrar hatÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸte kendilerini bunca etkileyen o zorlu sÃ¼reÃ§te de evlilikleri bitmiÅŸ olsa bile geÃ§miÅŸte ne kadar Ã§ok ÅŸeyi paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n, birlikte ortak bir tarihleri olduÄŸunun iyice farkÄ±na vardÄ±lar.

Reiner ile Cruise, A Few Good Men filminde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. SonrasÄ±nda da dostluklarÄ± ilerledi.

BÄ°R ACI OLAY HAFIZALARINI TAZELEDÄ°
Bu acÄ± olay da aralarÄ±ndaki iletiÅŸimsizliÄŸi bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irmelerine neden oldu. Hatta iddialara bakÄ±lÄ±rsa Nicole Kidman ile Tom Cruise, gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye bile baÅŸladÄ±.

SÃ¶z konusu kaynak "Son zamanlarda olumlu konuÅŸmalar yaptÄ±lar. Bu da ikisinin de aralarÄ±ndaki iletiÅŸimsizliÄŸe son verebilecekleri konusundaki olumlu duygularÄ±nÄ± alevlendirdi" diye anlattÄ±.

Daha da Ã¶tesinde Kidman'Ä±n, Cruise ile evliyken evlat edindikleri Isabella ve Connor ile yeniden buluÅŸacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Hatta bu buluÅŸmanÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi de iddialar arasÄ±nda.

Kaynak "Her ikisi de bu iki evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸun, onlarÄ± aynÄ± odada gÃ¶rmek istediÄŸini biliyor" dedi.

Elbette kimse Nicole Kidman ile Tom Cruise'un yeniden romantik bir iliÅŸkiye baÅŸlamasÄ±nÄ± beklemiyor.

Ama sonuÃ§ olarak birlikte geÃ§irdikleri yÄ±llarÄ±n hatÄ±rÄ±na ve ortak Ã§ocuklarÄ± iÃ§in iki dost olarak kalmasÄ±nÄ± istiyor. BakalÄ±m eski Ã§iftin cephesinde neler yaÅŸanacak.

Cruise ile Kidman'Ä±n aÅŸkÄ± Days of Thunder (FÄ±rtÄ±na GÃ¼nleri) filminin setinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

