ÃœnlÃ¼ oyuncudan 50 yaÅŸÄ±na bir kala itiraf geldi: HayatÄ±mda Ã¼Ã§ kez tek gecelik aÅŸk yaÅŸadÄ±m... Bir tanesini hiÃ§ unutamÄ±yorum

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Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu Theron, konuk olduÄŸu Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda birbirinden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

ProgramÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, kariyerinin baÅŸÄ±ndayken bir yÃ¶netmen tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini anlattÄ± Theron.

AslÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bu itirafa bir aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

Neden o yÃ¶netmenin adÄ±nÄ± hala aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "Bunun onun hikayesi olmasÄ±nÄ± istemiyorum. Onu korumak istediÄŸim iÃ§in deÄŸil ama.." diye konuÅŸtu.

'BUNLARI 20'LÄ° YAÅžLARIMDA YAPMALIYDIM'

Fakat 49 yaÅŸÄ±ndaki Theron program sÄ±rasÄ±nda baÅŸka bir "bomba" bÄ±raktÄ± orta yere.

Bu yaÅŸÄ±na kadar sadece Ã¼Ã§ kez tek gecelik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Theron. BunlarÄ±n sonuncusunun ise 26 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ adamla olduÄŸunu ve yakÄ±n zamanda baÅŸÄ±ndan geÃ§tiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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Theron "SanÄ±rÄ±m bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±m boyunca sadece Ã¼Ã§ kez tek gecelik aÅŸk yaÅŸadÄ±m. Bunlardan biri yakÄ±n zamandaydÄ±. 26 yaÅŸÄ±nda biriydi" diye konuÅŸtu.

GÃ¼zel oyuncu yine de bu konuda bir itirafta bulunmadan da geÃ§emedi: "BunlarÄ± 20'li yaÅŸlarÄ±mdayken yapmalÄ±ydÄ±m."

MESLEÄžÄ°NDE Ã‡OK BAÅžARILI AMA Ã–ZEL HAYATINDA ARADIÄžINI BULAMADI

Charlize Theron, bunca baÅŸarÄ±lÄ± kariyerine raÄŸmen Ã¶zel hayatÄ±nda bir tÃ¼rlÃ¼ aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu tam olarak bulamadÄ±. Evlat edindiÄŸi iki Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼ten Theron, 2001 ile 2009 arasÄ±nda Stuart Townsend ile niÅŸanlÄ±ydÄ±...

Trapped adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸan Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da olaylÄ± oldu. Townsend'Ä±n bir dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Theron onunla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

GÃ¼zel oyuncu, en Ã§ok konuÅŸulan bir sonraki iliÅŸkisini Sean Penn ile yaÅŸadÄ±. AslÄ±nda iliÅŸkileri gayet iyi gidiyor gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Herkes onlardan en azÄ±ndan bir niÅŸan haberi beklerken Penn ile Theron yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

1990'lÄ± yÄ±llarda Craig Bierko, Stephen Jenkins ile romantik iliÅŸkiler yaÅŸayan Theron'un adÄ± bir dÃ¶nem de Alexander Skarsgard ile anÄ±ldÄ±. Ä°kisini birlikte gÃ¶ren kimse olmasa da hayranlarÄ± onlarÄ± birbirlerine gerÃ§ekten Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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Theron son olarak Alex Dimitrijevic ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

Charlize Theron, bir dÃ¶nem meslektaÅŸÄ± Sean Penn ile Ã§ok konuÅŸulan bir aÅŸk yaÅŸadÄ±.





GENÃ‡LÄ°K YILLARINDA BÄ°R AÄ°LE TRAJEDÄ°SÄ° YAÅžADI

GÃ¼zel oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olaylar 1991 yÄ±lÄ±nÄ±n bir haziran gecesinde gerÃ§ekleÅŸti. O sÄ±rada Charlize Theron henÃ¼z 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

"Babam eve sarhoÅŸ olarak geldi. Ayakta bile duramÄ±yordu. Elinde bir silah vardÄ±" diyerek dehÅŸetin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti Theron.

Sonra olanlarÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Annemle birlikte benim yatak odamdaydÄ±k. Babam girmesin diye ikimiz de sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dayayÄ±p kapÄ±ya yaslanÄ±yorduk. Babam kapÄ±ya Ã¼Ã§ kez ateÅŸ etti. Bir mucize eseri o kurÅŸunlardan hiÃ§biri bize isabet etmedi."

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Bu arada yine Theron'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re annesi Gerda Maritz, kendisini ve kÄ±zÄ±nÄ± korumak iÃ§in mÃ¼cadeleye giriÅŸti.

Sonunda da kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Bu olay meÅŸru mÃ¼dafaa kabul edildi ve Charlize Theron'un annesi Gerda ceza almadÄ±.

Charlize Theron ile annesi Gerda o bÃ¼yÃ¼k trajedinin ardÄ±ndan birbirlerine daha fazla kenetlendi.

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ANNELÄ°K SERÃœVENÄ° 2012'DE BAÅžLADI: ÃœLKESÄ°NDE GÃ–RDÃœKLERÄ°NDEN ETKÄ°LENDÄ°

AslÄ±nda Theron'un hayranlarÄ± bu durumu Ã§ok iyi bilir. GÃ¼zel oyuncu her iki Ã§ocuÄŸunu da kendisi dÃ¼nyaya getirmedi. Yani onlarÄ± evlat edindi.

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Theron'un annelik serÃ¼veni 2012 yÄ±lÄ±nda Jackson'Ä± evlat edinmesiyle baÅŸladÄ±. Sonra 2015 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde bu kez de August'u evlat edindi.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Theron, her iki Ã§ocuÄŸunu da evlat edindiÄŸinde doÄŸurganlÄ±k Ã§aÄŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ocuk doÄŸurmak yerine evlat edinmek onun iÃ§in tamamen bilinÃ§li bir tercih.

Bu konuda doÄŸup belli bir yaÅŸa kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'da tanÄ±k olduklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Ana vatanÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yÄ±llarÄ± iÃ§inde toplumda birÃ§ok yardÄ±ma muhtaÃ§ yetim Ã§ocuÄŸun zorlu yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±klÄ±k etti. Sonra da kendi hayatÄ±yla ilgili Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinme fikri yerleÅŸti kafasÄ±na.

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