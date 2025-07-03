Hayata küstü, kendini hamburger yemeye verdi... Zorunlu emeklilik ünlü oyuncuyu bitirdi... Parasının keyfini bile süremiyor

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Ama insan, çok severek yaptığı işinden zorla ayrılırsa durum pek de öyle olmaz... Kalbi kırılır, dünyası tersine döner... Hatta bu duruma alışana kadar epey bir sarsıntı geçirir.

Tıpkı ünlü oyuncu Tom Selleck'in başına geldiği gibi...

YAŞLANIP KÖŞESİNE ÇEKİLMEYİ KABULLENEMEDİ

Bu şubat ayında 80 yaşına giren Tom Selleck, yıllardır rol aldığı Blue Bloods dizisinin final kararı açıklandığı andan itibaren kelimenin tam anlamıyla alt üst oldu.

Daha dizinin final bölümü yayınlanmadan aylar öncesinde, yapımın bunca izlenmesine rağmen final yapmasının kendisini ne kadar üzdüğünü anlattı durdu.

Yine de bütün bunlar sonuç vermedi. Henüz yeni bir projeye başlamayan Tom Selleck, zoraki emekliliğe, birçok yaş almış insan gibi köşesine çekilmeye mecbur kaldı.

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Bu arada işini bırakan çoğu insanın kaderini de paylaştı Selleck: Fiziksel görüntüsü değişti... Kilo aldıkça aldı. Sık sık ünlü bir hamburgerciye yaptığı ziyaretler sırasında görüntülenen Selleck, bunun bedelini de ödüyor bir başka deyişle.

HEM BESLENME ANLAMINDA HEM DE DUYGUSAL OLARAK YARDIMA İHTİYACI VAR

Blue Bloods'da rol aldığı sırada yaşına rağmen gayet formda olan oyuncu, dizi bittikten sonra kapıldığı sağlıksız beslenme alışkanlığının sonucu olarak kilo aldı.

Karısı Jillie Mack ve kızı Hannah başta olmak üzere yakınları ve sevenleri ünlü oyuncu için endişeli.

Globe Magazine'e konuşan yakın bir arkadaşı Tom Selleck'in 100 kiloyu aştığını ve bunun da sağlığını tehdit ettiğini anlattı.

Blue Bloods'da rol aldığı dönemde 88 kilo olan aktörün şimdi 130 kiloyu aştığını söyleyen kaynak "Karısı Jillie, Tom'un sağlıksız beslenme alışkanlığını bırakmasını istiyor. Ama Selleck, dizinin bitmesinden sonra kendini çiftliğine kapattı ve hamburger almaya gitmek dışında hiçbir yere çıkmıyor. Ailesi, onun kendini dünyadan bu şekilde izole etmesinin Tom'a zarar verdiğini düşünüyor" diye konuştu.

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Dergiye konuşan yakını Tom Selleck'in hem beslenme konusunda hem de duygusal anlamda destek alması gerektiğini de savundu.

Ünlü oyuncunun şişmanlamış ve bitkin görüntüsünün geri dönüşü olmayan sorunlara yol açacağı düşüncesi en çok da karısını rahatsız ediyor.

DİZİDE OYNARKEN YAŞINA RAĞMEN GAYET FORMDAYDI

Ailesinin Tom Selleck için bu kadar endişelenmesi de hiç boşuna değil. Genel sağlığı bir yana Selleck, birçok yaşıtı gibi eklemleriyle ilgili sorunlar yaşıyor. Dizlerindeki sorun yüzünden operasyon da geçiren Selleck, zaten yürümekte güçlük çekiyor.

Bir de üstüne kilo aldığı için dizleri artık vücudunu taşıyamaz hale geldi.

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Bu arada Tom Selleck'in Hollywood'un en uzun boylu oyuncularından biri olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım... 1.94 santim boyundaki Selleck, oynadığı basketbol sayesinde üniversiteyi burslu olarak okumuştu.

Ama onun gösteri dünyasının dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi.

Bir gazlı içecek reklamında oynadı, hemen ardından da The Dating Game adlı program için seçildi. Kendi deyimiyle "Kazara gelişen" oyunculuk kariyeri de böyle başladı.

Magnum P.I dizisiyle ünlenen Selleck, birçok sinema filminde ve dizide kamera karşısına geçti. Son olarak 14 yıl boyunca Blue Bloods dizisinde kamera karşısına geçti.

Dizinin final kararı almasıyla da büyük bir üzüntüye kapıldı. Önceleri çiftliğinde avokado yetiştirerek emekliliğini geçireceğini söylerken mesleğinden zorunlu olarak uzaklaşmak da ünlü oyuncu için büyük bir yıkım oldu.

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Tom Selleck'in 50 milyon dolara yakın bir serveti var. Fakat, 80 yaşında hayatına yeni bir yön verip bunun keyfini sürmek yerine dizisi bittiği için içine kapandı. Oysa daha önceleri emekli olduktan sonra Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı çiftliğinde doğanın keyfini çıkaracağını söylüyordu.





Aktörün karısı Jillie Mack ve kızı Hannah da onun için çok endişeleniyor.





Tom Selleck, 1.94 santimlik boyuyla Hollywood'un en uzun boylu yıldızlarından biri. Üniversiteyi de basketbol bursuyla okumuştu.

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