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Hayata inat dans edecek!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#BKM
Hayata inat dans edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 11:53

Kanal D’nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri yine heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin bu bölümünde Aleyna’nın kaçırılması iki grup arasında gerilimi artıracak. Reyyaz’la Cihan’ın karşı karşıya gelmesiyle büyük hesaplaşma yaşanırken, Azem oğlunu korumaya çalışacak. Tüm bunlar olurken Zerre’nin içine düştüğü dertten kendisini sorumlu tutan Dilber, yine kurşunlara ve hayata inat dans edecek.

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“ACIYI KADINLAR YAŞIYOR”

Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçeklerin farkına varacak. “Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor. Üç kuruş para için çektikleri ızdırap… Ne çok şeyden habersiz yaşıyoruz” cümleleriyle Dilber ile Yıldız’ın yaşadıklarına bir kez daha dikkat çekecek. 

Hayata inat dans edecek

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri yeni bölümleri perşembe akşamları 20.00’de Kanal D’de!

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Hayata inat dans edecek

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#İnci Taneleri#Kanal D#BKM

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