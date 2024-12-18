Hayata inat dans edecek!

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“ACIYI KADINLAR YAŞIYOR”

Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçeklerin farkına varacak. “Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor. Üç kuruş para için çektikleri ızdırap… Ne çok şeyden habersiz yaşıyoruz” cümleleriyle Dilber ile Yıldız’ın yaşadıklarına bir kez daha dikkat çekecek.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri yeni bölümleri perşembe akşamları 20.00’de Kanal D’de!

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