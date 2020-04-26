Hayat Tamircisi programının sunucusu Hasan Kızıl kimdir, mesleği ne?

Hayat Tamircisi programının sunucusu olarak tanıdığımız Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995’te Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu Boyaklı Köyü’nde bitirdi. Liseyi de Kızıltepe’de okudu. Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı ancak okulda çalışmalarına ışık bulamadığı için okulu bırakmak zorunda kaldı. Liseyi açıktan tamamladı. Hasan Kızıl, hayvanlar için tasarladığı yürüteçleri ilk olarak evde bulunan oyuncak araba gibi tekerlekli araç gereçleri parçalayarak yaptı. Daha sonra destek veren firmaların ortaya çıkmasıyla hayvanlar için protez yapmaya da başladı. Hasan Kızıl'ın yaptığı yürüteçleri alanında uzman kişiler de destekliyor. Hasan Kızıl ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.