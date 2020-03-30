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Televizyon
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

‘Hayat Tamircisi’ nisanda başlıyor

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‘Hayat Tamircisi’ nisanda başlıyor
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KANAL D’nin merakla beklenen yeni programı “Hayat Tamircisi”nin yayın günü belli oldu.

Sinan Ulugöl’ün yönetmen-liğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği program, 9 Nisan’da ekran yolculuğuna başlayacak. Programda hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan nam-ı diğer ‘Hayat Tamircisi’ Hasan Kızıl’ın muhteşem hikâyeleri izleyiciyle buluşacak.

‘Hayat Tamircisi’ nisanda başlıyor

Daha önce kendi imkân-larıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

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