‘Hayat Tamircisi’ nisanda başlıyor

Sinan Ulugöl’ün yönetmen-liğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği program, 9 Nisan’da ekran yolculuğuna başlayacak. Programda hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan nam-ı diğer ‘Hayat Tamircisi’ Hasan Kızıl’ın muhteşem hikâyeleri izleyiciyle buluşacak.



Daha önce kendi imkân-larıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.