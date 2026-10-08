Hayat sosyal medyada dönmüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türkmen, “Oyunculuk kurallarınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyuncunun kuralları olması gerektiğini düşünmüyorum, böyle eğitildik.”

Sosyal medyayı çok kullanmayan oyuncu, “Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum” dedi.

Türkmen, yapımcıların bir dönem sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçmesine dairse şu açıklamayı yaptı: “Öyle yapmaya devam ederseler reytingler daha da düşer. Takipçi sayısı yüksek olan bir şeyi seyirci izlemez.”