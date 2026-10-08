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Hayat sosyal medyada dönmüyor

Güncelleme Tarihi:

#Ekin Türkmen#Sosyal Medya#Reyting
Hayat sosyal medyada dönmüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 08:48

Ekin Türkmen önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Türkmen, “Oyunculuk kurallarınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyuncunun kuralları olması gerektiğini düşünmüyorum, böyle eğitildik.”

Sosyal medyayı çok kullanmayan oyuncu, “Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum” dedi.

Hayat sosyal medyada dönmüyor

Türkmen, yapımcıların bir dönem sosyal medya takipçisine göre oyuncu seçmesine dairse şu açıklamayı yaptı: “Öyle yapmaya devam ederseler reytingler daha da düşer. Takipçi sayısı yüksek olan bir şeyi seyirci izlemez.”

 

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#Ekin Türkmen#Sosyal Medya#Reyting

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