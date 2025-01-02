Hayat onu oğlundan ve karısından erkenden koparmıştı… Artık tek dayanağı iki evladı

Haberin Devamı

70 yaşını deviren usta oyuncu John Travolta yeni yılı 24 yaşındaki kızı Ella ve 14 yaşındaki oğlu Benjamin’le birlikte kutladı.

ARTIK HER ÖZEL GÜNLERİ ÖZLEMLE DOLU

İki çocuğunu iki yanına alıp poz veren Travolta Instagram takipçileriyle yeni yılı kutlayarak “Travolta ailesinden mutlu yıllar” yazdı.

İki evladına sık sıkı sarılan John Travolta için artık özel günler sevinçten çok hüzün ve özlem dolu geçiyor.

2024’ün son günü John Travolta’nın eşi Kelly Preston'ın henüz 57 yaşındayken kansere yenik düşmesinden bu yana kutladığı dördüncü yılbaşı oldu.

İLK GÖZ AĞRISI OĞLU 16 YAŞINDA ÖLMÜŞTÜ

John Travolta ve Kelly Preston 1991'de nikah masasına oturmuş ve Preston kansere yenik düşene dek evli kalmıştı.

Haberin Devamı

Çiftin Ella ve Benjamin'in yanı sıra 2009'da 16 yaşında trajik bir şekilde ölen Jett adında bir de oğulları vardı.

Otizimli olan Jett sık sık nöbet geçiriyordu. Talihsiz genç, ailesiyle gittiği Bahamalar’da küvette geçirdiği nöbetin ardından başı kötü şekilde çarpmış, aldığı kafa travması sebebiyle hayatını kaybetmişti.

"OĞLUMU KAYBETMEK HAYATIMIN EN BÜYÜK ACISI" DEMİŞTİ AMA...

John Travolta ve Kelly Preston ilk göz ağrısı oğullarını kaybetmenin acısıyla sarsılmış, hayata yeniden tutunmak isteyerek en küçük oğulları Benjamin’i dünyaya getirmişlerdi.

Travolta bu nisan ayında oğlu Jett'in 32. doğum gününü Instagram'da kutlamış ve “Mutlu yıllar Jetty'm. Yanımda olmadığın bir gün bile geçmiyor” yazmıştı. Efsane yıldız yıllar önce verdiği bir röportajda oğlu Jett’i kaybetmenin hayatında yaşadığı en büyük acı olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sevdi ama hep sustu… Kalbindeki büyük acıyı mezara götürdü Haberi görüntüle

KARISI ÖLÜNCE KALBİNİ AŞKA KAPATTI

Ancak ne yazık ki Travolta ailesi bir büyük acıyla daha sarsılacaktı. Kelly Preston meme kanserine yakalandı ve iki yıl hastalığıyla mücadele ettikten sonra Temmuz 2020’de hayatını kaybetti.

Karısının ölümünden sonra iki çocuğuyla bir başına kalan John Travolta adeta hayata küsüp kalbini evlatlarının sevgisinden başka tüm sevgilere kapattı. “Bir başkasını sevmek ölmüş karıma ihanet etmek olur” diyen usta aktör artık kendini tamamen çocuklarına adamış durumda.

John Travolta ile Kelly Preston’ın büyük aşkı tıpkı filmlerdeki gibi başlamıştı. Çift 1989’da birlikte rol aldıkları The Experts filminin setinde tanışmıştı.

Haberin Devamı

AŞKLARI PERİ MASALI GİBİ BAŞLAMIŞTI

O sıralar aslında resmi olarak evli olsa da aslında bu evlilik çoktan bitmişti. John Travolta ve Kelly Preston aslında birbirlerine ilk görüşte vurulsalar da Preston boşanmadan ikisi de bu aşkı ağızlarına almadı.

Kelly Preston yıllar sonra tanıştıklarında evliliğinde çok mutsuz olduğunu, Travolta’yı ilk gördüğünde ona vurulduğunu itiraf etmişti.

Çift 1991’de evlendiklerinde Kelly Preston oğulları Jett’e hamileydi…