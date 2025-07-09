Hayat ondan hem oğlunu hem de karısını almıştı... Geride kalan iki evladını büyütmeye çalışıyor ama kariyeri de elinden gitti!

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Rol aldığı filmler bir zamanlar hayranlarını salonlara dolduran Hollywood’un efsane ismi John Travolta artık eski günlerini arar hale geldi.

BİR ZAMANLAR BEYAZ PERDENİN KRALIYDI

Bir zamanlar beyazperdenin kralı olan John Travolta, rol aldığı son projelerin bir fiyaskoyla sonlanması ve kişisel trajedilerin peşini bırakmaması nedeniyle, artık tehlikeli bir şekilde unutulmanın eşiğinde bulunuyor.

John Travolta mart ayında vizyona giren High Rollers filminin sadece üç İngiliz sinemasında gösterilerek 171 dolarlık gişe hasılatı elde etmesiyle yıkıldı.

71 yaşındaki usta aktör bundan önce de 2023’te Mob Land adında bir suç filminde başrol oynamış, bu film de benzer bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

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OYNADIĞI FİLMLER ARTIK GÖSTERİME BİLE GİREMİYOR... OYUNCULUK KARİYERİ BİTTİ

Bir zamanlar sevilen ve film başına 20 milyon dolar kazanan bir yıldız olan Travolta'nın artık sinemalara bile ulaşamadan doğrudan televizyonlarda gösterilen, orada bile izlenmeyen filmler yapması efsane ismin Hollywood'da varlığını sürdürmek için gösterdiği çaresiz bir çabayı yansıtıyor.

Sektörün içinden gelen bilgiler, bu düşüşün nedeninin John Travolta’nın kötü şöhretli bir yapımcıyla olan koparamadığı ilişkisi olabileceğini söylüyor.

Bu kargaşanın merkezinde, Travolta'nın son filmlerinin çoğunu yapımcı veya yönetmen olarak üstlenen tartışmalı film yapımcısı Randall Emmett hakkında söylentiler dolaşıyor.

TACİZLE SUÇLANAN YAPIMCIYLA ÇALIŞMIŞTI

Emmett, şu anda cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya ve bu suçlamaları reddetse de artık sadece bu tür düşük bütçeli, gösterime bile giremeyen filmler çekebiliyor.

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Bu tür filmler, Travolta, Bruce Willis ve Sylvester Stallone gibi yaşlanan yıldızları yatırımcıları çekmek için kullanıyor, ancak erkek başrol oyuncusu bütçeyi haklı çıkarmak için sadece birkaç dakika ekranda görünebiliyor…

John Travolta’nın kariyerindeki bu düşüş önce oğlunu sonra da eşini kaybetmesi ve ışıltılı hayatının yaşadığı büyük acılarla sarsılmasıyla başladı.

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HAYAT ONU ÇOK BÜYÜK ACILARLA SINADI

John Travolta ve oyuncu eşi Kelly Preston 1991'de nikah masasına oturmuş ve Preston 2020’de kansere yenik düşene dek evli kalmıştı.

Çiftin ilk çocukları olan Jett 2009'da 16 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

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Damarlarını etkileyen ve sık sık nöbet geçirmesine neden olan Kawasaki hastalığıyla doğan Jett aynı zamanda otizmliydi ve ailecek çıktıkları bir tatilde yine nöbet geçirdiği bir sırada düşüp kafasını çarparak korkunç şekilde hayatını kaybetti.

İLK GÖZ AĞRISI OĞLU ÖLDÜ, BİR ÇOCUK DAHA YAPTILAR

John Travolta ve Kelly Preston oğulları ölünce yıkıldılar ve bu büyük acıyı aşmak ve hayata yeniden tutunmak isteyerek en küçük oğulları Benjamin’i dünyaya getirdiler.

Kızları Ella ve küçük oğulları Benjamin'le yeniden mutluluğu yakalamaya çalışan aile 2018’de bir kez daha yıkıldı. Kelly Preston kansere yakalandı ve hastalığıyla iki yıl mücadele ettikten sonra ne yazık ki 2020’de hayatını kaybetti.

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Yaşadığı evlat acısıyla yıkılan John Travolta bu kez de hayattaki en büyük dayanağı olan karısını kaybedince bu sefer toparlanıp ayağa kalkması çok zor oldu.

TAM ACILARI KÜLLENİRKEN KARISINI DA KAYBETTİ

Karısını kaybettikten sonra kendini geride kalan iki çocuğuna adayan John Travolta sürekli olarak “Karım öldükten sonra bir başkasını sevemem, bu ona ihanet olur” demeye başlamıştı.

Travolta yıllar önce verdiği bir röportajda oğlu Jett'in ölümünü, "hayatında başına gelen en kötü şey" olarak nitelendirmişti. John Travolta ve eşi Kelly Preston, oğullarının ölümünden sonra zor günler geçirmeye başladı ve evliliklerini ayakta tutabilmek için evlilik danışmanlarından yardım almaya başladılar.

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"KARIM ÖLDÜKTEN SONRA BİR BAŞKASINI SEVEMEM"

İşte 15 yaşındaki Benjamin Travolta böylelikle dünyaya geldi. John Travolta ve Kelly Preston kaybettikleri oğullarından sonra bir çocuk daha yaparak acılarını hafifletmek istediler. Benjamin, Jett öldükten bir yıl sonra doğdu. John Travolta, yeni doğan çocuğunun büyük kayıplarıyla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söylemişti.

Ama Travolta için başına gelenlerle baş edebilmesini sağlayan en önemli şey karısı Kelly Preston’ın desteğiydi. Usta aktör karısı da öldükten sonra iki çocuğuna tutunsa da bir daha hiç gerçekten mutluluk yaşamadı…