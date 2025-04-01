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'Hayallerimin dışında bir farklılık'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 11:54

Kanal D’nin bir aşk hikayesini anlatan dizisi Eşref Rüya’nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, Nisan karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Özdemir, samimi açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlıyım, Eşref Rüya heyecanlı bir serüven. Bu benim hayallerimin dışında bir farklılık. 

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‘HAYATA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞAN BİRİ’

Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile seyirci karşısına çıkacak olan Özdemir, karakterinden şöyle bahsetti: Nisan, kardeşiyle yaşayan ve hayata ayak uydurmaya çalışan bir abla. Çok güzel hayalleri var, bu beni karaktere çok çabuk bağladı.

Hayallerimin dışında bir farklılık

“NİSAN’IN ÇIKMAZLARDAKİ YOLCULUĞU”

Nisan’ın hayallerinden de bahseden oyuncu “Nisan’ın hayallerinin en büyük kısmı şarkıcılıkla ilgili. Büyük bir ideali var, kendi sözlerini yazıyor farklı şarkılar söylüyor. Kız kardeşiyle geçinme hayata tutunma ve kardeşini okutmakla ilgili bir ideali de var. Hem aşk hem kariyer planlamasında çıkmazlara gireceği bir yolculuğu olacak.

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Hayallerimin dışında bir farklılık

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya’ çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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