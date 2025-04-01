'Hayallerimin dışında bir farklılık'

Haberin Devamı

‘HAYATA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞAN BİRİ’

Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile seyirci karşısına çıkacak olan Özdemir, karakterinden şöyle bahsetti: Nisan, kardeşiyle yaşayan ve hayata ayak uydurmaya çalışan bir abla. Çok güzel hayalleri var, bu beni karaktere çok çabuk bağladı.

“NİSAN’IN ÇIKMAZLARDAKİ YOLCULUĞU”

Nisan’ın hayallerinden de bahseden oyuncu “Nisan’ın hayallerinin en büyük kısmı şarkıcılıkla ilgili. Büyük bir ideali var, kendi sözlerini yazıyor farklı şarkılar söylüyor. Kız kardeşiyle geçinme hayata tutunma ve kardeşini okutmakla ilgili bir ideali de var. Hem aşk hem kariyer planlamasında çıkmazlara gireceği bir yolculuğu olacak.

Haberin Devamı

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici ile buluşacak.