Mahsun Kırmızıgül: Hayallerim gerçek oldu

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KANAL D’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden ‘Güzel Aşklar Diyarı’ ekran yolculuğuna başladı. Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümüyle geçen pazartesi izleyiciyle buluştu. Dizi ekibi ve oyuncular, ilk bölümü Levent Zerafet Ocakbaşı’nda birlikte izledi.

İzleme sonrası dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Diziye büyük emek verdiklerini ifade eden Mahsun Kırmızıgül, “Yorucu geçen günlerin sonunda dizi nihayet seyirciyle buluştu. Mutluyum. Hikâye, senaryo, oyuncu ve mekân seçimi için 1.5 yıldır emek veriyorduk. Çok zor bir iş aslında. Farklı bölgelerde çekimler yaptık. İnsanlar çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu dizi izlendikçe daha çok izlenecek. Çünkü bu dizinin starı, senaryosu, hikâyesi. İnsanlar izledikçe daha çok sevecek. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

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Hep Kapadokya’yı çekmek gibi bir hayalinin olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “Kapadokya çok güzel geçti. Büyülü bir atmosferi var. Hep Kapadokya’yı çekmek istiyordum. Sonunda hayallerimi gerçekleştirdim. Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde gösterildiğinde Kapadokya turist akınına uğrayacak” dedi.

38 SAAT UYKUSUZ KALDIĞIM GÜNLER OLDU

Kırmızıgül sözlerini şöyle sürdürdü: “Yazın diziyi çekerken bazen hafta sonları 38 saat uykusuz kaldığım günler oldu. Şimdi daha rahatım. İki bölümü çektim bitti. Değerli yönetmen arkadaşlarım devam edecekler. Ben yine senaryonun içinde bulunacağım” ifadelerini kullandı. Dizide Deniz karakterine hayat veren Özgü Kaya, “Nefeslerimizi tutarak izledik. Heyecanla reytingleri bekliyoruz. Çok güzel sahneler çektik. Mahsun Hoca’nın yönetmenliği altında çalışmak çok güzel ve öğreticiydi” diye konuştu.

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Sosyal medyada gündem oldu

Bambaşka dünyaların insanları olan Deniz (Özgü Kaya) ile Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) aşkını, Kapadokya’nın eşsiz doğası eşliğinde anlatan “Güzel Aşklar Diyarı”nın ilk bölümü, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin ilk bölümünde ekrana gelen düğün sahnesi yapımın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Rüya gibi başlayan o görkemli düğün, Arhan’ın abisi Cemal’in kalbine saplanan bir kurşunla kâbusa dönüştü. Kapadokya topraklarının ve bembeyaz bir gelinliğin kana bulandığı o sahne, herkesin yüreğini dağladı.