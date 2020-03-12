Hayalimdeki Gelinlik neden yok?

Hayalimdeki Gelinlik yarışması yeni bölümleri ile ekrana gelmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Peki, Hayalimdeki Gelinlik yarışması neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HAYALİMDEKİ GELİNLİK NEDEN YOK?

Hayalimdeki gelinlik yarışması son günlerde ekranlarda yer almıyor. Konuyla ilgili yapımcı ve yayıncı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Hayalimdeki Gelinlik programının konusu;

Evlenme kararı alan genç kızların yarışacağı programda, her hafta beş gelin adayı hayallerindeki gelinlik için yarışacak. Anneler ve müstakbel kayınvalideleri de gelin adaylarının yanında olacak.



Hafta içi her gün yayınlanacak programda gelin adayları, kendi günlerinde verilen bütçe içerisinde, hayallerindeki en güzel gelinliği bulmak için çaba gösterecekler. Anneler de aynı bütçe içinde, düğünde giyecekleri elbiseleri almak zorundalar.



Alışveriş sonrası stüdyoda, saç ve makyajıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamlayan günün yarışmacısı ve anneleri, rakiplerinin ve moda uzmanlarının karşısına çıkacaklar.



Günün yarışmacısı ile birlikte annelerin de düğün gecesi kıyafet şıklıkları puanlanacak.



En çok puanı toplayan gelin, haftanın finalinde hayallerini süsleyen gelinliğin ve bir çok ödülün sahibi olacak.