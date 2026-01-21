Hayali dört çocuk yapmaktı… Ünlü şarkıcının üçüncü bebeğini onun yerine taşıyıcı anne doğurdu

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Meghan Trainor ve oyuncu eşi Daryl Sabara, taşıyıcı anne aracılığıyla üçüncü bebeklerini gizlice kucaklarına aldılar.

Dün Instagram'da yeni doğan bebeğiyle çekilmiş fotoğrafların yanında "18 Ocak 2026” yazan Meghan Trainor "İnanılmaz, süper kadın taşıyıcı annemiz sayesinde kızımız Mikey Moon Trainor nihayet dünyaya geldi” dedi.

32 yaşındaki ünlü şarkıcı "Bu hayali mümkün kılan tüm doktorlara, hemşirelere ve ekiplere sonsuza dek minnettarız" diye yazarak bebeğini kucağına almasına yardımcı olan sağlık personeline de teşekkür etti.

Pop yıldızı "Bu değerli kıza aşığız," diyerek, oğulları Riley (4) ve Barry'nin (2) de "çok heyecanlı" olduklarını belirtti ve küçük kızlarının göbek adını ağabeylerinin koyduğunu söyledi.

"Bu yolculukta doktorlarımızla sayısız görüşme yaptık ve bu, ailemizi büyütmeye devam edebilmemiz için en güvenli yoldu." diyerek taşıyıcı anne yolunu seçtiklerini söyleyen Meghan Trainor ilk çocuğu olan 4 yaşındaki oğlu Riley’nin doğumunda çok zorlanmıştı.

Riley, makat geliş (ters doğum) pozisyonunda olduğu için sezaryenle dünyaya gelmiş ancak doğum sırasında yaşanan komplikasyonlardan dolayı aile büyük korku yaşamıştı.

İlk anne olduğunda 27 yaşında olan Trainor doğumdan sonra Today adlı programa konuk olmuş ve doğumhanede yaşadığı korkuyu "Oğlum dünyaya geldiğinde hiç ses çıkarmadı, ağlamıyordu bile” sözleriyle anlatmıştı.

Küçük Riley nefes alma ile ilgili sorunları nedeniyle doğum anında ağlamamış, sonrasında ise hemen doğumhaneden alınıp yeni doğan yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Sonra da vücuduna bağlanan tüplerle beslenmesi sağlandı.

Hamileliğinde de sıkıntılar yaşayan ve doktor gözetiminde antidepresan kullanan Meghan Trainor ikinci çocuğunu da kendisi doğurmuş olsa da üçüncü kez anne olmak istediğinde hamilelik ve doğum sürecini yaşamaktan çekindi ve taşıyıcı anne kullanmayı seçti.

Meghan Trainor ve oyuncu eşi Daryl Sabara Aralık 2018'de evlenmişti ve ünlü şarkıcı dört çocuk sahibi olma hayalini her zaman açıkça dile getirmişti.

2022’de ikinci kez anne olduktan sonra “Bu benim hayalim” diyen Meghan Trainor “yarı yolda” olduğunu söylemişti.

Aynı yılın ilerleyen aylarında 2023'te “hamile kalmayı” hedeflediğini yineleyen ünlü şarkıcı en sonunda kimselere duyurmadan taşıyıcı anne yöntemiyle anne olmayı seçti.