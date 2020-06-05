Hayalet Dayı filmi konusu nedir? Hayalet Dayı filmi oyuncuları kimdir?

Hayalet Dayı filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Hayalet Dayı oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Filmde iki arkadaş olan Ozan ve Caner yeni bir eve taşınırlar. Ancak, zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler.

HAYALET DAYI FİLMİ KONUSU

Ozan ve Caner, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki gibi bir evi oldukça uygun bir fiyata bulurlar ve yerleşirler. Ancak, zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler. Yalnızca ikisinin görebildiği yaşlı bir ruh, evin içinde dolanıp durmaktadır! Arafta kaldığı için yardıma ihtiyacı olan bu hayalete yardım etmek Ozan'a ve Caner'e düşer. Kendi evlerinde de huzuru bulmak için giriştikleri bu iş onlara hem hüzünlü hem de komik bir macera yaşatacaktır.

HAYALET DAYI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Settar Tanrıöğen, Ozan Özcan, Caner Özyurtlu, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Karabacak gibi isimler bulunuyor.