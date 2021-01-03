Hayal ettiği gelinliği giydi

Yarışmacı Sultan Ustabaş’ın hayat hikâyesi herkesi derinden etkiledi. Küçük yaşta evlenen ve okula gidemeyen Ustabaş, hikâyesini gözyaşları içinde anlattı. Yarışmacı, kına gecesinin olmadığını ve gelinlik giymediğini söyledi. Diğer yarışmacılar ise Ustabaş’a özel bir kına gecesi organize etti. Yarışmacı, ilk kez gelinlik de giydi.

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