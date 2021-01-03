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Haber Giriş: 03.01.2021 - 03:40 | Son Güncelleme:

Hayal ettiği gelinliği giydi

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Hayal ettiği gelinliği giydi
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KANAL D’nin sevilen yarışma programı “Yatıya Misafirim Var”ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Yarışmacı Sultan Ustabaş’ın hayat hikâyesi herkesi derinden etkiledi. Küçük yaşta evlenen ve okula gidemeyen Ustabaş, hikâyesini gözyaşları içinde anlattı. Yarışmacı, kına gecesinin olmadığını ve gelinlik giymediğini söyledi. Diğer yarışmacılar ise Ustabaş’a özel bir kına gecesi organize etti. Yarışmacı, ilk kez gelinlik de giydi.

Yatıya Misafirim Var’, hafta içi her gün saat 15.45’te Kanal D’de.

 

 

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