Havalimanında mahsur kaldı

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Ünsal, sosyal medya üzerinden kızının tek başına Brüksel Havalimanı’nda tutulduğunu belirterek yardım istedi. Kısa süre sonra pasaport THY çalışanları tarafından uçak içinde bulundu. THY ekibine teşekkür eden Ünsal, bu olaydan çıkardığı dersleri paylaştı:

“Ders 1: Dünyadaki tüm sistemler çöktüğünde bir hayrı vardır dedim. Bugün sistemlerin hâlâ tam yerine gelememesinden uçak rötar yaptığı için kızımın pasaportu uçak kalkamadan bulundu.

Ders 2: Sare ne dilerse oluyor. ‘Havaalanında sabahlamayı çok isterim’ dedi ve neredeyse dileği gerçek oluyordu. İsteklerimize dikkat edelim.”