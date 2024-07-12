Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Hava Muhalefeti konusu ve oyuncuları

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Hava Muhalefeti filmi bu akşam Now Tv ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Filmde milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağına biner. İkili ve uçaktaki diğer yolcuları macera dolu sürprizler bekliyordur.
HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir.
HAVA MUHALEFETİ OYUNCULARI
Ali Sunal
Doğa Rutkay
Ege Kökenli
Burak Hakkı
Ali Yoğurtçuoğlu
Kemal Uçar
Kerem Atabeyoğlu
Bülent Seyran
Ünal Yeter
Kadir Polatçı
Mekin Sezer
Mazlum Çimen
Aziz Aslan
Serkan Tatar.