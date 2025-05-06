'Hav Hav Hav' şarkısıyla gündemdeydi... Rapçi LVBEL C5 tutuklandı!

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Ünlü rapçi LVBEL C5 olarak bilinen Süleyman Burak Bodur şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için dün Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı.



İfadesi alınan ünlü rapçi, işlemleri tamamlandıktan sonra sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

LVBEL C5 TUTUKLANDI

Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

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BEN BAŞARILI İŞ YAPIYORUM!



“Hav Hav Hav” şarkısıyla son dönemde gündem olan LVBEL C5 lakaplı rap’çi Süleyman Burak Bodur, şarkısını eleştiren ünlü isimlere “Ben yaparım, onlar havlar” diye yanıt vermişti.

“Ben güzel şarkılar yapıyorum. En azından havlamıyorum” diyen İrem Derici için “Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum. Bana yaptığı yorumla daha çok gündem oldu”

Ünlü rapçi, Alişan’ın “Ben de ‘Miyav’ diye şarkı yapacağım” sözlerine “Biri de onu yapsa dinlenecek” diye karşılık verdi.

‘Hav Hav Hav’ şarkısı 64 milyon tıklanan rap’çi “İzlenme satın alınıyor deniliyor” sözleri üzerine “Her şey gerçek. Her şeyim doğru ilerliyor”

TAKLİTLER ASLINI YÜCELTİR

LVBEL C5, şarkının CİMER’e şikayet edilmesiyle ilgili “Devletle alakalı, sıkıntımız yok. Her şeyimiz tam” diye konuşmuştu.

“Hav Hav Hav’dan sonra miyav miyav şimdi de vak vak yoldaymış” sözleri için “Taklitler aslını yüceltir. Şarkı yürüsün benim için daha iyi. Birine yazılmış değil, stilim bu. Yaptığım müzik bu. Benim gibi insanların devri. Anti yorumları hiç umursamıyorum. İnsanlar da kimseyi umursamasınlar. Hollanda’da spontane gelişti bu şarkı” demişti.

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AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

LVBEL C5’in avukatı Faruk Lokman, mükevviline suçlamanın Cimer’e isimsiz bir ihbar nedeniyle olduğunu söyledi:

"Türkiye'de Lvbel C5 olarak tanınan müvekkilim Süleyman Burak BODUR isimli ünlü Rap sanatçısı hakkında basında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duymaktayız.

Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır.

Isimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesine ifadeye çağrılmıştı,

05.05.2025 günü müvekkilim kendi rızası ile ifade vermeye gitmiş ve devamında bahsettiğimiz 2 şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen Tutuklanmaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliğine tutulmasına karar verilmiştir.

Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin Devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır.

En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Kamuoyuna duyurulur."