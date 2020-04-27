Hatice Şendil: Yazdığım hikâyelerin birinde oynamak isterim

Ünlü oyuncu, evde kaldığı süreçte hikâye yazdığını anlattı: “Bu hikâyeler; günün birinde bir senaryoya mı dönüşür, yoksa bir kitaba mı dönüşür ya da kâğıtlar üzerinde kalır, hayata geçmez mi bilmiyorum. Ama eğer yapabilirsem yazdığım hikâyelerin birinde oynamak en büyük hayallerimden biri. Yazmak aslında bir oyuncuya en yakın olan, duygularını öğrenmek ve betimlemek açısından en temel durum diye düşünüyorum.”