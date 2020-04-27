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Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Hatice Şendil: Hikâye yazıyorum

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Hatice Şendil: Hikâye yazıyorum
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Hatice Şendil, Türsak YouTube kanalında yayınlanan “Senaryo Sohbetleri”ne konuk oldu.

Ünlü oyuncu, evde kaldığı süreçte hikâye yazdığını anlattı: “Bu hikâyeler; günün birinde bir senaryoya mı dönüşür, yoksa bir kitaba mı dönüşür ya da kâğıtlar üzerinde kalır, hayata geçmez mi bilmiyorum. Ama eğer yapabilirsem yazdığım hikâyelerin birinde oynamak en büyük hayallerimden biri. Yazmak aslında bir oyuncuya en yakın olan, duygularını öğrenmek ve betimlemek açısından en temel durum diye düşünüyorum.”

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