Hatice Özkaçak cinayeti aydınlatıldı mı? Kenan Özkaçak kim? Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak olayının ayrıntıları

11 yıldır annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ayşegül Hanım, annesinin cinayetinde arasında davalar bulunan amcasının oğlu Kenan Özkaçak ve altın meselesi yüzünden sorun yaşadığı dayısının oğlu İbrahim Sapan'dan şüphelendiğini söyledi.

Hatice Özkaçak'ın cinayetini çocukları biliyor muydu?

Ayşegül Özkaçak, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Sevgi Hanım ise yayına katılan kardeşi Ayşegül Hanım'ın da annelerinin ölüm sebebini önceden bildiğini söyledi. Merhume Hatice Özkaçak'ın kızlarından Nargül Özkak'ın da gerçekleri bildiği ancak olayı örtbas ettiği iddiası canlı yayına taşındı.

Cinayeti amcaoğlu Kenan Özkaçak mı işlerdi?

Gizemli cinayette iddiaların ardı arkası kesilmedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ayşegül Özkaçak ile amcaoğlu Taner Özkaçak arasında geçen telefon konuşmalarını dinlediğini söyledi. Telefon görüşmesinde cinayeti kimin işlediği söyleyeceğini belirten Taner Özkaçak'ın açıklamaları ağabeyi Kenan Özkaçak'ı korumaya mı çalışıyor sorusunu akıllara getirdi.

Kenan Özkaçak iddiaları kabul etmedi

Hatice Özkoçak cinayetindeki en büyük şüpheli olan Kenan Özkaçak ise Kars'tan canlı yayına katıldı ve iddialar ile ilgili açıklamalar yaptı. Kenan Özkaçak suçlamaları reddetti ve "Bu kadının annemden bana annemden daha fazla iyiliği dokundu. Benim kendisiyle alıp vermediğim ne olabilir? Ben nankör bir insan değilim. Bu kadın beni leğene koyup yıkardı. Benim annemin yapmadığı iyiliği yaptı bana. Siz bana iftira ediyorsunuz. Ben kimseyi dövemedim. Ben kendisiyle tartıştım sadece bunu inkar etmiyorum. Beni anlım açık ben kendime güveniyorum" açıklamasını yaptı.