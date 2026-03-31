×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hastaneden yazdığı son mesaj yürekleri burktu… Ünlü oyuncu 42 yaşında kansere yenik düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#Alex Duong#Blue Bloods
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 12:12

Ünlü oyuncu ve komedyen, herkesin yıllar yılı yüzünü güldüren yıldız isim kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek hayata veda etti. Ünlü ismin hastane yatağından yaptığı paylaşım ise görenlerin deyim yerindeyse yüreklerini burktu.

Haberin Devamı

Rol aldığı diziler kadar sahne şovlarıyla da tanınan ünlü oyuncu ve komedyen Alex Duong, 42 yaşında kansere yenilerek hayata veda etti.

Ünlü oyuncunun ölümünden sadece iki ay önce kanseri yeneceğine inandığı, içinde taşıdığı iyileşme umudu ölümünden sonra ortaya çıktı.

Alex Duong, bir yıl önce yumuşak dokuları etkileyen nadir ve agresif bir kanser türü olan ve ARMS olarak bilinen alveoler rabdomiyosarkoma yakalanmıştı.

Çok sevilen polisiye dizi Blue Bloods ile ünlenen Alex Duong son Instagram paylaşımını 28 Ocak'ta yapmıştı.

Haberin Devamı

Duong bir arkadaşının kanser mücadelesinin kötüye gitmesinin ardından komedyen ve oyuncuya destek olmaları için hayranlarından rica ettiği bir videoyu paylaşmıştı.

Arkadaşının "Az önce öğrendim ki, arkadaşım Alex, bir süredir kanserle mücadele ediyor... Ve iyi gidiyordu, ancak yakın zamanda bir nöbet geçirdi. Ve nöbetle ilgili olarak, omurgasında bir şey olduğunu öğrendiler." demesinin üzerine ünlü oyuncu yorumlar kısmına yürek burkan bir şekilde, "Buradan çıkıp gideceğim" diye yazdı.

İyileşeceğine ve hastaneden çıkıp ailesine kavuşacağına son ana kadar inanan Alex Duong’un durumu tedavi görürken aniden kötüleşmiş, kanserle mücadele ederken zayıflayan bağışıklık sistemi yüzünden septik şoka girmişti.

Ünlü oyuncunun ölüm haberi "Doğduğu günden beri her anını kıymetli bulduğu küçük kızına veda edebilecek kadar bilinci yerindeydi. Yıkıldık, ancak bu akıl almaz süreçte gösterdiğiniz destek, dualar ve cömertlik için çok minnettarız." şeklindeki bir açıklamayla duyuruldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu geçen yıl Los Angeles Times'a verdiği röportajda kanser mücadelesi hakkında "Zor zamanlarda komedyenler her zaman birbirlerinin arkasında dururlar. Bu yaşam tarzında ne kadar zorlandığımızı, mücadele ettiğimizi ve zar zor geçindiğimizi biliyoruz, sadece bu şakaları yapabilmek ve kendimizi geliştirmeye devam edebilmek için. Bu dünyada bunu görmek güzel bir şey; gerçekten öyle" demişti.

Alex Duong hayatını kaybederken geride eşi Christina ve 5 yaşındaki kızları Everest’i bıraktı…

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!