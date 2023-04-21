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Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor!

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız Son Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 00:04

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Nihal Menzil, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Koroğlu Ailesi, hastaneden gelen haberle yıkıldı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Boşanma evraklarını imzalaması için Türkan'a getiren Hayri, evdeki sürpriz misafiri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Nalan'ın kendisi için döndüğünü sanan Hayri, duyduklarıyla çok şaşırdı.

Ben buraya senin için dönmedim. Evi terk etmişsin... Ne kadar üzüldüklerinin farkında mısın? Sana ne kadar ihtiyaçları olduğunun farkında mısın?

Muzo ile birlikte Nalan'ı takip eden Billur, arkadaşı için endişelenmeye başladı. Daha fazla sabredemeyen Billur, Nalan'ı almak için harekete geçti.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Hayri ve Nalan'ı kapının önünde konuşurken gören Billur, sinirlerine hakim olamadı.

O küçücük beyninden ne geçiyordu? Bu kızı kandırırken hiç mi utanmadın!

Muzo, Nalan'ın Hayri'ye müdahale etmemesine sinirlenen Billur'u eve bıraktı.

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Arkadaşının dönüşünü bekleyen Billur, Nalan'ı azarladı. Hayri'nin evine gidiş nedenini detaylı bir şekilde anlatan Nalan, Billur'un gönlünü almayı başardı.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Hastanedeki tetkikleri süren Gülcihan için umutları tüketen açıklama Doktor Mustafa'dan geldi.

Annemin durumu iyi değil... Hastalık tüm vücuduna yayılmış...

Hayri'yi kaybetmemek için Nalan'ın varlığına bile razı gelen Türkan, istemeye istemeye boşanma kağıdına parmak bastı.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Nalan'ı Hayri ile konuşurken yakalayan Billur, arkadaşına olan tüm güvenini kaybetti.

Hiçbir şeyin bittiği yok değil mi? Bizi kandırdığını sanıyorsun ama aslında aldanan sensin! Ben Feride Teyze değilim. Senin arkadaşınım. Belli ki sen bize yalanlar söylemeye devam edeceksin. Belli ki Hayri senin hayatından çıkmayacak. Artık ben yokum!

Nalan'ın yaprak gibi savrulduğunu gören Hafiş, annesinden kalan son mektubu da ona verdi.

NALAN'I SARSAN MEKTUP

Bu mektubu bir klavuz gibi düşün... Annen bana emanet etmişti, sana vermek için en doğru zaman

Planlarını uygulamaya başlayan Hayri, Türkan'ı da alarak adliyeye gitti. İkili tek celsede boşandı.

HAYRİ, TÜRKAN'DAN BOŞANDI

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Sedat'ın telefonuyla Gülcihan'ın rahatsızlığını öğrenen Nalan, soluğu hastanede aldı.

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Özgürlüğünün müjdesini vermek için Nalan'ı arayan Hayri, hastanede Gülcihan'ın yanında olduğunu öğrenince sinirlendi.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Ya bu Sedat ne yüzsüz bir adam! Yine Nalan'ı zorla hastaneye götürmüş...

Nalan'ın peşinden hastaneye gelen Hayri, Sedat'ı bulup haddini bildirmek istediğini söyledi. Baskıya dayanamayan Nalan, hastaneden ayrıldı.

HAYRİ SINIRI AŞTI, NALAN ÇILDIRDI

Evliyken bana evlenme teklif etmiş bir insansın! Sen ne hakla bana hesap soruyorsun?

Nalan'ı kurtarmak için Metin'den yardım isteyen Hafiş, içinde bulunduğu zor durumu ona da anlattı.

Adam evli, kızın peşini bırakmıyor

Evin önünde Nalan'ın gelişini bekleyen Hayri, boşanma haberini verdi ancak sevdiği kadından beklediği tepkiyi alamadı.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

Artık sığınacak bir yeri kalmadığının farkına varan Türkan, kızlarını da alarak Nalan'ın evine gitti.

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Ben çok üzgünüm Türkan... İnan böyle olsun istemezdim... Hayri'ye dönmeyeceğim!

Dizinin final bölümünde;

Özgürlüğünü Nalan ile kutlamayı kafasına koyan Hayri, elleri kolları dolu bir şekilde Nalan'ın evine geldi.

Romantik yemek Sedat'ın gelişiyle yarım kaldı.

Hastaneden gelen haberle yıkıldı: Annem ölüyor

NALAN VE HAYRİ SEDAT'A YAKALANACAK MI?

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız Son Bölüm#Kanal D

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