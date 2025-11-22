Hastanede zamanla yarış... Cihan'ın kalbi durdu!

Haberin Devamı

CİHAN ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek anlar yaşanacak. Cihan’ın aniden duran kalbi tüm hastaneyi alarma geçirirken, ameliyathanede saatlerdir süren mücadele umut ile çaresizlik arasında gidip gelecek. Serhat ve Can ise Cihan’a bunu yapan kişiyi bulmak için her şeyi göze alacak.

SERHAT’TAN BABAYA YAKIŞIR FEDAKÂRLIK

Kızı İlkim yüzme yarışında fenalaşınca düşünmeden suya atlayan Serhat, fedakâr bir baba duruşu sergileyecek. Ancak Berrak için önemli olan sadece yarışın sonucu... İlkim’in kaybetmiş olmasını hazmedemeyen Berrak, kızlarına verdiği zararı görmezden gelmeye devam edecek. Üstelik yaraları sarmaya çalışan Zeynep’i Serhat’tan kıskanarak ortalığı daha da karıştıracak.

SIR PERDESİ ARALANACAK MI?

Cihan’ın yaşadığı dehşetin ardındaki gerçek gün yüzüne çıkacak mı? Berrak, kendini affettirmek için nereye kadar gidecek? Zeynep, Kader’i Berrak’ın gölgesinden koruyabilecek mi? Tüm sorulara bu akşamki yeni bölümde yanıtlar aranacak.

Güller ve Günahlar, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de…