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Haber Giriş: 29.09.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Hastanede yüzler gülüyor

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Hastanede yüzler gülüyor
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Kanal D’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi “Hekimoğlu”nun seti eğlenceli anlara sahne oluyor.

KAMERA ARKASI DA İLGİ GÖRÜYOR

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu”, salı ekranına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı dizinin kamera arkasından yansıyan fotoğraflar da sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.

Hastanede yüzler gülüyor

SETTE EĞLENCELİ DAKİKALAR

Çekimlerin yoğun olarak devam ettiği “Hekimoğlu”nun seti, eğlenceli anlara sahne oluyor. Gerek oyuncular gerekse yapım ekibinin yüksek enerjisi, ortaya keyifli görüntüler çıkarıyor. Çalışırken eğlenmeyi ihmal etmeyen ekipte herkesin yüzü gülüyor. Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Hekimoğlu”, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.

 

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