Annem, biriciÄŸim Kolay mÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmek... ArtÄ±k gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakÄ±yor

Çok sevilen bir ebeveynin çocuğu olarak halkın gözleri önünde büyümek, gittiği her yerde onlara gösterilen sevgiden payına düşeni almak... Bunlar bir yana içine doğulan varlık ve nüfuz da azımsanacak gibi değil... İyi bir eğitim alma şansı, geleceğin garanti altında olması... Bu listeyi uzatabiliriz elbette.

Kate ile William'ın çocuklarının yaşadığı da işte tam bu...

Elbette çevrelerinde kendileri gibi zengin ve nüfuzlu insanların çocukları var. Ama üç kardeş George, Charlotte ve Louis yine de mensup oldukları aile nedeniyle onlardan da bir adım önde.



ONCA AYRICALIKLARINA RAĞMEN ANNELERİNİN HASTALIĞI ONLARI DA ÜZDÜ

Diğer yandan hayat, ayrıcalıklı insanlara bile her zaman ışıltılı yüzünü göstermiyor. Galler çiftinin üç çocuğuna olan da bu.

Daha ufacık yaşta George, Charlotte ve Louis, geçen yıl ruhsal dünyalarını çalkalayan bir gerçekle yüzleşti. Anneleri Kate Middleton, kansere yakalandı. Bu yüzden de 2024 yılını halkın gözünden uzakta geçirdi.

Kate ile William, her ne kadar üç küçük çocuklarına bu gerçeği olabilecek en "yumuşak" yolla açıklasalar da "çocuk" deyip geçmemek gerek. Çünkü çocukların içgüdüleri kimi zaman sanıldığından çok daha fazla ayrıntıyı kavrar.

Büyük olasılıkla Kate ile William'ın üç çocuğu da 43 yaşındaki annelerinin sağlık durumunun ciddiyetini anladı. Görünüşe göre en çok da Galler çiftinin tek kızı Charlotte olan bitenin farkında.

ANNESİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIYOR

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de geçtiğimiz hafta sonu ailece katıldıkları Wimbledon Açık erkekler finalinde sergiledi.

O anlarda kelimenin tam anlamıyla annesinin gözlerinin içine baktı Charlotte. Kate'e gösterilen sevgi selinden ne kadar etkilendiğini ve annesiyle nasıl da gurur duyduğunu gözlerini onun yüzüne dikip gülümseyerek belli etti.

Hafta sonu Londra'yı etkisi altına alan sıcaklardan annesi Kate'i korumak için onu elindeki yelpazeyle bile serinletti 10 yaşındaki Charlotte.

Çocukların erken yaş ruhsal ve davranışsal özellikleri konusunda uzman olan Sophie David, birçok kişinin gözünden kaçan ya da fark etse bile "anne sevgisi işte" diye üzerinde fazla durmadığı o anları masaya yatırdı.

Read, Write Play (Oku, Yaz, Oyna) adlı kitabıyla tanınan David, Charlotte ile annesi Kate arasındaki o sıcacık sevgi dolu etkileşimi değerlendirdi.

'EMPATİ VE KİBARLIĞININ GÖSTERGESİ'

Sophie Davis "Prenses Charlotte'un, annesini serinletmeye çalışması, onun giderek gelişen empati ve kibarlığının çok iyi bir göstergesi" diye konuştu.

Onun yorumuna göre özellikle de Kate'in hastalığı sonrasında çocuklar da ebeveynlerinin nasıl hissettiğini anlamaya başladı. Onlar da anne ve babalarına küçük ama anlamlı şekillerde göz kulak olmaya çabalar oldu.

Sophie Davis "Bu davranışlar, aile arasındaki güçlü bağı ve çocukların yakınlarına sevgi gösterme konusunda içgüdüsel bir arzuya sahip olduklarını hatırlatıyor" diye konuştu.

Elbette bütün anne ve babalar gibi Kate de evlatlarını birbirinden ayırmadan aynı şekilde seviyor. Oğulları George ve Louis ile toplum içine çıktığında küçük, sevgi dolu dokunuşlarla onlara varlığını hissettirip rahatlatıyor.

ANNESİNİN EN BÜYÜK HAYRANI

Yine de görünüşe göre Kate ile kızı Charlotte arasında özel bir bağ var. Ailece katıldıkları birçok etkinlikte Charlotte'un Kate'i izlediği ve hatta onun hareketlerini taklit ettiği dikkatlerden kaçmıyor.

My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen adlı kitabın yazarı ve kraliyet uzmanı Ingrid Seward da yine Hello dergisine verdiği bir demeçte "Charlotte, annesine büyük bir hayranlık duyuyor gibi bir görüntü sergiliyor. Bence bu çok sevimli bir şey" yorumunu yapmıştı.

Yine Seward'a göre Kate ile Charlotte bir anne ile kızı olmanın ötesinde birbirlerinin en iyi arkadaşı.

"Bence bu durum Kate için çok değerli" diye konuştu Seward bu konu hakkında. "Kendi kızıyla ilişkisi Kate için çok değerli. Çünkü kendisi de annesi Carole Middleton ile çok yakın bir ilişkiye sahip" diyerek sözlerini sürdürdü.

'ÇOK MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM'

2020 yılında konuk olduğu Happy Mum Hapy Baby (Mutlu Anne Mutlu Bebek) adlı podcast yayınında Kate Middleton "Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Çok eğlenceliydi, çok şanslıyım" diyerek yetişkinlik öncesi dönemini özetlemişti.

Aynı yayında çok güçlü bağları olan bir aileden geldiğini anlatan Kate "Ebeveynimiz, bana ve kardeşlerime çok bağlıydı. Şimdi bir ebeveyn olarak bizim için ne kadar çok fedakarlık yaptıklarını görüyor ve bunu takdir ediyorum" diyerek çocukluk ve yetişme dönemini anlatmıştı.