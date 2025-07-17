Annem, biriciÄŸim Kolay mÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmek... ArtÄ±k gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine bakÄ±yor

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Ã‡ok sevilen bir ebeveynin Ã§ocuÄŸu olarak halkÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼mek, gittiÄŸi her yerde onlara gÃ¶sterilen sevgiden payÄ±na dÃ¼ÅŸeni almak... Bunlar bir yana iÃ§ine doÄŸulan varlÄ±k ve nÃ¼fuz da azÄ±msanacak gibi deÄŸil... Ä°yi bir eÄŸitim alma ÅŸansÄ±, geleceÄŸin garanti altÄ±nda olmasÄ±... Bu listeyi uzatabiliriz elbette.

Kate ile William'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da iÅŸte tam bu...

Elbette Ã§evrelerinde kendileri gibi zengin ve nÃ¼fuzlu insanlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± var. Ama Ã¼Ã§ kardeÅŸ George, Charlotte ve Louis yine de mensup olduklarÄ± aile nedeniyle onlardan da bir adÄ±m Ã¶nde.

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ONCA AYRICALIKLARINA RAÄžMEN ANNELERÄ°NÄ°N HASTALIÄžI ONLARI DA ÃœZDÃœ

DiÄŸer yandan hayat, ayrÄ±calÄ±klÄ± insanlara bile her zaman Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermiyor. Galler Ã§iftinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna olan da bu.

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Daha ufacÄ±k yaÅŸta George, Charlotte ve Louis, geÃ§en yÄ±l ruhsal dÃ¼nyalarÄ±nÄ± Ã§alkalayan bir gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸti. Anneleri Kate Middleton, kansere yakalandÄ±. Bu yÃ¼zden de 2024 yÄ±lÄ±nÄ± halkÄ±n gÃ¶zÃ¼nden uzakta geÃ§irdi.

Kate ile William, her ne kadar Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±na bu gerÃ§eÄŸi olabilecek en "yumuÅŸak" yolla aÃ§Ä±klasalar da "Ã§ocuk" deyip geÃ§memek gerek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±n iÃ§gÃ¼dÃ¼leri kimi zaman sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha fazla ayrÄ±ntÄ±yÄ± kavrar.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Kate ile William'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da 43 yaÅŸÄ±ndaki annelerinin saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini anladÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re en Ã§ok da Galler Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± Charlotte olan bitenin farkÄ±nda.

ANNESÄ°NÄ°N GÃ–ZÃœNÃœN Ä°Ã‡Ä°NE BAKIYOR

Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden birini de geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu ailece katÄ±ldÄ±klarÄ± Wimbledon AÃ§Ä±k erkekler finalinde sergiledi.

O anlarda kelimenin tam anlamÄ±yla annesinin gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ± Charlotte. Kate'e gÃ¶sterilen sevgi selinden ne kadar etkilendiÄŸini ve annesiyle nasÄ±l da gurur duyduÄŸunu gÃ¶zlerini onun yÃ¼zÃ¼ne dikip gÃ¼lÃ¼mseyerek belli etti.

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Hafta sonu Londra'yÄ± etkisi altÄ±na alan sÄ±caklardan annesi Kate'i korumak iÃ§in onu elindeki yelpazeyle bile serinletti 10 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte.

Ã‡ocuklarÄ±n erken yaÅŸ ruhsal ve davranÄ±ÅŸsal Ã¶zellikleri konusunda uzman olan Sophie David, birÃ§ok kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§an ya da fark etse bile "anne sevgisi iÅŸte" diye Ã¼zerinde fazla durmadÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ± masaya yatÄ±rdÄ±.

Read, Write Play (Oku, Yaz, Oyna) adlÄ± kitabÄ±yla tanÄ±nan David, Charlotte ile annesi Kate arasÄ±ndaki o sÄ±cacÄ±k sevgi dolu etkileÅŸimi deÄŸerlendirdi.

'EMPATÄ° VE KÄ°BARLIÄžININ GÃ–STERGESÄ°'

Sophie Davis "Prenses Charlotte'un, annesini serinletmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, onun giderek geliÅŸen empati ve kibarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok iyi bir gÃ¶stergesi" diye konuÅŸtu.

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Onun yorumuna gÃ¶re Ã¶zellikle de Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda Ã§ocuklar da ebeveynlerinin nasÄ±l hissettiÄŸini anlamaya baÅŸladÄ±. Onlar da anne ve babalarÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k ama anlamlÄ± ÅŸekillerde gÃ¶z kulak olmaya Ã§abalar oldu.

Sophie Davis "Bu davranÄ±ÅŸlar, aile arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sevgi gÃ¶sterme konusunda iÃ§gÃ¼dÃ¼sel bir arzuya sahip olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Elbette bÃ¼tÃ¼n anne ve babalar gibi Kate de evlatlarÄ±nÄ± birbirinden ayÄ±rmadan aynÄ± ÅŸekilde seviyor. OÄŸullarÄ± George ve Louis ile toplum iÃ§ine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k, sevgi dolu dokunuÅŸlarla onlara varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirip rahatlatÄ±yor.

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ANNESÄ°NÄ°N EN BÃœYÃœK HAYRANI

Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate ile kÄ±zÄ± Charlotte arasÄ±nda Ã¶zel bir baÄŸ var. Ailece katÄ±ldÄ±klarÄ± birÃ§ok etkinlikte Charlotte'un Kate'i izlediÄŸi ve hatta onun hareketlerini taklit ettiÄŸi dikkatlerden kaÃ§mÄ±yor.

My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen adlÄ± kitabÄ±n yazarÄ± ve kraliyet uzmanÄ± Ingrid Seward da yine Hello dergisine verdiÄŸi bir demeÃ§te "Charlotte, annesine bÃ¼yÃ¼k bir hayranlÄ±k duyuyor gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor. Bence bu Ã§ok sevimli bir ÅŸey" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine Seward'a gÃ¶re Kate ile Charlotte bir anne ile kÄ±zÄ± olmanÄ±n Ã¶tesinde birbirlerinin en iyi arkadaÅŸÄ±.

"Bence bu durum Kate iÃ§in Ã§ok deÄŸerli" diye konuÅŸtu Seward bu konu hakkÄ±nda. "Kendi kÄ±zÄ±yla iliÅŸkisi Kate iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi de annesi Carole Middleton ile Ã§ok yakÄ±n bir iliÅŸkiye sahip" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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'Ã‡OK MUTLU BÄ°R Ã‡OCUKLUK GEÃ‡Ä°RDÄ°M'

2020 yÄ±lÄ±nda konuk olduÄŸu Happy Mum Hapy Baby (Mutlu Anne Mutlu Bebek) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda Kate Middleton "Ã‡ok mutlu bir Ã§ocukluk geÃ§irdim. Ã‡ok eÄŸlenceliydi, Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±m" diyerek yetiÅŸkinlik Ã¶ncesi dÃ¶nemini Ã¶zetlemiÅŸti.

AynÄ± yayÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlarÄ± olan bir aileden geldiÄŸini anlatan Kate "Ebeveynimiz, bana ve kardeÅŸlerime Ã§ok baÄŸlÄ±ydÄ±. Åžimdi bir ebeveyn olarak bizim iÃ§in ne kadar Ã§ok fedakarlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor ve bunu takdir ediyorum" diyerek Ã§ocukluk ve yetiÅŸme dÃ¶nemini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.