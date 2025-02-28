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Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

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#Kral Charles#Kraliçe Camilla#RAMAZAN
Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 15:38

Geçen yılın ocak ayında kanser olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte acil şekilde tedavi altına alınan Kral Charles’ın sağlık durumu İngiltere’de endişe konusu olmuştu. Doktorlar hükümdarın kendini yormaması konusundaki uyarılara rağmen çalışmaktan vazgeçmiyor.

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Eşi Kraliçe Camilla’yla birlikte devlet görevlerini sürdüren hatta yurt dışı gezilere gitmekten bile kaçınmayan Charles’a geçirdiği prostat operasyonunun ardından kanser teşhisi konmuş ancak kanserin vücudunun hangi bölgesinde olduğu ya da aşaması açıklanmamıştı.

Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

Kral Charles’ın tedavisi varken ya da sağlığı açısından sıkıntılı bir durum olduğu görülürse Kraliçe Camilla yorulmaması için görevleri ondan devralıyor, Prens William’la birlikte kraliyet görevlerini paylaşarak yapıyordu.

Çift Ramazan ayının başlaması dolayısıyla İngiltere’de yaşayan Müslümanlar için düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı

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Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

Kraliyet çifti Londra'daki bir Hint restoranını ziyaretleri sırasında işe koyulup ilk iftar için yapılan hummalı çalışmaya katıldı ve hem çalışkanlıkları hem de hızlarıyla restoran sahiplerini ve etrafta bulunan halkı adeta şaşkına çevirdi.

76 yaşındaki Kral ve 77 yaşındaki Kraliçe Londra'daki yerel Müslüman toplulukları ziyaret etti, birlik ve beraberlik mesajı vermek için bir yandan da çalıştılar.

Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

Charles ve Camilla çevredeki hastanelere gönderilecek olan ilk iftar yemeği için yüzlerce hurmayı paketledi. Özellikle Charles’ın çok neşeli olduğu gözlerden kaçmazken kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabında yayınlanan bir videoda restoran sahibi “Kralın bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim!” diye hayretini dile getirince hükümdar kahkahalarla güldü. “Hurmaları benim kapatabileceğimden daha hızlı paketliyorsunuz.”

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Kral daha sonra Londra'daki Suriyeli toplum üyeleriyle bir araya geldi. Burada da yemek pişirilmesine yardımcı olan Charles birbirinden renkli görüntülerle hem sağlığının hem de keyfinin gayet yerinde olduğunu gösterdi.

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Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

Kralın kanser teşhisi almasından ve durumunun iyi olduğu açıklanmasından sonra bir dizi spekülasyon ortaya atılmıştı.

Charles’ın durumunun aslında görünenden kötü olduğu ve bunun halktan saklandığı iddia edilirken oğlu Prens William ve karısı Kate Middleton’ın gelecekte üstlenecekleri kral ve kraliçelik rollerine şimdiden, mecburi olarak hazırlanmaya başladıkları söylenmişti.

Hastalığına rağmen çalışmadan duramıyor… Kral ve Kraliçe Ramazan için hurma paketledi

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#Kral Charles#Kraliçe Camilla#RAMAZAN

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