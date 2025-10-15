Hastalığı onu sevdiklerinden ağır ağır koparıyor… İki küçük kızı artık babalarının yasını tutuyor

Haberin Devamı

Hollywood’da aksiyondan komediye her türden filmde rol alan, beyaz perdenin en sevilen yüzlerinden olan Bruce Willis son birkaç yıldır hayranlarını üzen, ailesini ise deyim yerindeyse perişan eden korkunç bir hastalığın pençesinde yaşıyor.

Ailesi 2022’de Bruce Willis’in hastalığı yüzünden emekli olduğunu açıklamış, ertesi sene ise 70 yaşındaki efsane aktörün frontotemporal demans (FTD) teşhisi aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu demans türü, beynin kişilik ve dil becerileriyle bağlantılı bölgelerinde kademeli bir gerilemeye neden oluyor. Hastalar da zaman içinde hem hafızalarını hem de etraflarıyla sözlü iletişim kurma becerilerini yok ediyor.

Bruce Willis de son 3 yıldır bir yandan giderek anılarını yitiriyor bir yandan da etrafında toplanan ve onu sevgiyle saran ailesini bile yavaş yavaş unutuyor.

Ünlü oyuncunun eşi geçtiğimiz günlerde kocasını ayrı bir eve yerleştirdiklerini ve artık bu ayrı evde 24 saat yanında bulunan sağlık personelleriyle yaşayıp sürekli bakım aldığını açıklamıştı.

Emma Heming’in bu açıklaması kimi çevrelerde tepkiye yol açsa da eşi Bruce Wİllis’in bu şekilde daha rahat ettiğini, iki küçük kızlarının da babalarının durumuna bu düzen içinde daha kolay adapte olduklarını söylemişti.

Yıllardır kocasının bakıcısı haline gelen ve sevdiği adam gözlerinin önünde ondan kopup giderken dik durmaya çalışan eşi Emma Heming şimdi de 13 yaşında Mabel Ray ve 11 yaşında Evelyn Penn adındaki iki kızlarının babalarının hastalığıyla nasıl başa çıktıklarına ışık tutuyor.

"Her şeyi göz önünde bulundurduğumda iyi olduklarını düşünüyorum ama zor" diyen Emma Heming “Kızlarım yas tutuyorlar, babalarını çok özlüyorlar. Bruce onların hayatındaki önemli dönemeçleri kaçırıyor, bu da onlar için çok zor” sözleriyle iki kızının hislerini anlattı.

Bruce Willis’in çocuklarının yine de sağlam durduğunu söyleyen eşi kızları için “Çocuklarımın bir gün toparlanıp toparlanamayacağını bilmiyorum ama onlar öğreniyor, ben de onlarla birlikte böyle yaşamayı öğreniyorum” diyor.

Bruce Willis’i ayrı bir eve yerleştirmenin hayatının en zor kararlarından biri olduğunu söyleyen Emma Heming bu sayede yıllardır bakıcı olduğu adamın yeniden eşi gibi hissedebildiğini itiraf etmişti.

Bruce Willis’in bu ayrı evde daha çok bağımsızlık kazandırdığını ve arkadaşları ve ailesiyle yeniden bağ kurma şansı yakaladığını söyleyen Emma Heming “Arkadaşları ve ailesi, bir başka evde, ben olmadan da, misafirler ağırlama baskısı yaşamadan ve onların üzüntülerini görmek zorunda kalmadan Bruce’la vakit geçirince her şey iyi yönde değişti” sözleriyle verdiği kararı savunmuştu.

Bruce Willis Emma Heming’le 2009’da evlenmişti. Ünlü oyuncunun önceki eşi Demi Moore’dan da Rumer, Scout ve Tallulah adında üç yetişkin kızı daha var.

Demi Moore ve kızları da hastalığı ortaya çıktığından beri Bruce Willis’i ve ona bakan şimdiki eşi Emma Heming’i hiç yalnız bırakmıyorlar.