Hastalığı en büyük şansı olmuştu... Gökyüzünde nişanlandı... Yakında o da kendi yuvasını kuracak

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Geçmiş zaman kullandık çünkü özellikle de 2000'lerin başından itibaren bu kural yavaş da olsa değişti. Artık fazla kilolu sayılan ya da o katı "güzellik" kavramının dışında yer alan genç kadınlar da model olarak kariyer yapabiliyor. Üstelik öyle değişiklik olsun diye değil tam anlamıyla.

İşte bunlardan biri bu mutlu gününü anlatacağımız ünlü model de.

Vitiligo hastalığı nedeniyle cildinin görüntüsü iki farklı renkte olan model, bu yüzden çocukluk yıllarında arkadaşları arasında alay konusu bile oldu.

O zamanlarda bu görüntüsünün hayatını nasıl değiştireceğini büyük olasılıkla tahmin bile etmiyordu.

Ama şimdi 30 yaşına daha yeni girdiği dönemde vitiligonun yol açtığı o farklı görünümün de katkısıyla dünyanın en ünlü modellerinden birine dönüştü.

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Üstelik şu sıralar hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor. Çünkü uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ona evlenme teklif etti. Genç çift, geleceğe el ele birlikte adım atmak üzere nişanlandı.

GÖKYÜZÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Mutluluktan ayakları yerden kesilen bu çift, ünlü modem Winnie Harlow ile basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma.

Kendisi de mesleğinde başarılı bir isim olan Kuzma, 2020 yılından bu yana birlikte olduğu Winnie Harlow'a büyük bir sürpriz yaptı.

Birlikte Turks and Caicos Adaları'na tatile gittikleri özel uzakta ona evlenme teklif etti.

Bir başka deyişle Winnie Harmow, evlilik teklifini kabini kırmızı güllerle süslenmiş bir özeluçakta ve gökyüzünde aldı.

Kuzma "Karım olur musun?" teklifine olumlu yanıt veren Harlow'un parmağına 8.5 karat değerinde oval kesim bir elmas yüzük hediye etti.

YÜZÜĞÜ ÜÇ AYDA KENDİSİ TASARLADI

Ama bu sıradan bir yüzük değil. Çünkü Kyle Kuzma'nın kendi tasarımı. Üstelik ünlü sporcunun bu yüzüğü tasarlaması tam üç ay sürdü.

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Sonuç olarak Winnie Harlow ile Kyle Kuzma, gayet romantik bir şekilde nişanlandı.

Kuzma'nın sürprizleri bununla bitmiyordu.

Çünkü Harlow'un baş başa tatile gittiklerini sandığı Karayipler'deki villada aileler de onları bekliyordu.

Kuzma ile el ele girdiği villada havuz başındaki kutlama hazırlıklarını görmek Harlow için yeni bir sürpriz oldu.

Uzun sözün kısası Kyle Kuzma, dört yıllık sevgilisi Winnie Harlow'a, eşine çok rastlanmayacak şekilde evlilik teklif etti. Görünüşe göre ünlü çift şimdi düğün hazırlıklarına girişecek.

HASTALIĞI 4 YAŞINDAYKEN ORTAYA ÇIKTI

Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow aslında moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden.

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Harlow'un hastalığı henüz 4 yaşındayken keşfedildi. Toronto’da kuaför olan annesi ile birlikte yaşıyordu ve lekeleri yüzünden gittikleri doktor: “Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” dedi.

Çocukluk yıllarında zor günler yaşadı Harlow. Arkadaşları onunla "zebra" diye alay ediyordu. Hatta okuldaki çocukların aileleri daha da acımasızdı. “Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.

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ÇOCUKKEN ALAY KONUSU OLAN ÖZELLİĞİ SONRA ŞANSA DÖNÜŞTÜ

Fakat o zor yıllar Winnie büyüdükçe geride kaldı. Kendini olduğu gibi sevmeye ve kabul etmeye başladı. Zaten kısa bir süre sonra da moda dünyası onu tanımaya başladı.

Önce; sosyal medyadan America's Next Top Model yarışmasının jüri üyelerinden Tyra Banks'ın dikkatini çekti. Sonra da yarışmaya katıldı ve orada hayatı değişti.

Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.